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Türk Büro-Sen'in 'Adalet Hizmetleri Sınıfı' oluşturulması teklifi TBMM'de Alt Komisyon'da

Türk Büro Sen Genel Başkanı Türkeş Güney 26.10.2022 tarihinde MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ü ziyaret ederek, "Adalet Hizmetleri Sınıfı oluşturulması ve Kurum İçi Uzman Katiplik kadrolarının ihdas edilmesine" yönelik Kanun Tekliflerini iletmişti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ocak 2023 18:58, Son Güncelleme : 12 Ocak 2023 18:59
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Türk Büro-Sen'in 'Adalet Hizmetleri Sınıfı' oluşturulması teklifi TBMM'de Alt Komisyon'da

Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcıları Emrah Coşkun ve Özgür Çelikbaş ise 12.01.2023 tarihinde MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ü ziyaret ederek, "7. Yargı Paketine Adalet çalışanlarının mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesiyle alakalı" taleplerini ilettiler.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ise, Adalet Hizmetleri Sınıfı oluşturulmasına yönelik kanun teklifimizin TBMM'de alt komisyona geldiğini ve 7. Yargı Paketine Adalet çalışanlarının mali ve özlük haklarıyla ilgili iyileştirmelerin alınması için çalışma yapacaklarını" ifade ettiler.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney; Adalet Hizmetleri Sınıfı ve Adalet çalışanlarının mali, sosyal ve özlük hakları için de bir yargı paketi hazırlanmalıdır dedi.

Güney, Adalet çalışanlarının taleplerini Meclis'e taşıdıklarını belirterek, "Adalet çalışanlarının sorun ve taleplerini biliyor, haklarında iyileştirme yapılması için çalışıyoruz. Adalet Hizmetleri Sınıfı oluşturulması, Uzman zabıt katipliği kadrolarının ihdas edilmesi ve Adalet çalışanlarının da 4483 Sayılı Memurların Muhakemat Kanunu kapsamında yargılanmalarını içeren kanun teklifimizi TBMM'ye taşıdık. Adalet hizmetleri sınıfının ihdas edilmesi ve adalet çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme yapılana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Adalet çalışanlarının yükselebileceği kadrolar maalesef yok denecek kadar az. Bu sebeple uzmanlık istiyoruz. Uzmanlık gelmesi halinde adalet çalışanlarımızın ekonomik haklarında kısmen de olsa iyileşme olacaktır. Bu talebimizi hayata geçirmeye kararlıyız" dedi.

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