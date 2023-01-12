Bakan Koca: Özel gereksinimli hastalarımıza yönelik engelsiz acil servis hizmeti başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özel gereksinimli hastalarımıza yönelik engelsiz acil servis hizmeti başladı" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2023 20:08, Son Güncelleme : 12 Ocak 2023 20:09
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özel gereksinimli hastalarımıza yönelik engelsiz acil servis hizmeti başladı. Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri'de seçilen hastanelerde başlayan pilot uygulamada, hastalar acil sağlık hizmetlerini özel birimden alıyor. Uygulamayı, yıl içinde 81 ilde hayata geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız