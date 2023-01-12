Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya çağrı: Görevini yap, küçük yatırımcıyı koru
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) çağrıda bulunarak, "Görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesiye kadar mühlet tanıyorum" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2023 20:24, Son Güncelleme : 12 Ocak 2023 20:25
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "SPK'ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesiye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız