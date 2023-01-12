TBMM Başkanı, İsveç Meclis Başkanı Norlen'in Türkiye ziyaretini iptal etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Stockholm'deki provokasyonlarına tepki amacıyla İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyareti iptal etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2023 20:43, Son Güncelleme : 12 Ocak 2023 20:45
Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan terör eylemi" üzerine, İsveç Meclis Başkanı Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyaret, Meclis Başkanı Şentop tarafından iptal edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız