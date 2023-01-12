CHP'den PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına tepki
CHP, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarını kınadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2023 21:56, Son Güncelleme : 12 Ocak 2023 21:54
CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterildi.
Paylaşımda, "İsveç'te hain terör örgütüne mensup kişilerin Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanına yönelik provokasyon girişimini şiddetle kınıyoruz. İsveç makamlarını sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız