İYİ Parti Sözcüsünden Akşener'in sağlık durumuna dair açıklama
İyi Parti genel başkanı Meral Akşener "kalp çarpıntısı ritim bozukluğu" rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldığını ve tetkiklerinde bir sorun tespit edilmediğini bildirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
AA muhabirinin parti yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Akşener, kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle özel Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.
Parti yetkilileri, Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını ve kontrollerinin sürdüğünü ifade etti.
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Zorlu, Akşener'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Zorlu, açıklamasında, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi'ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız." ifadelerine yer verdi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e geçmiş olsun paylaşımı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız