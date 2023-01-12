300 milyon metrekare hazine arazisi ekonomiye kazandırılacak

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından atıl durumdaki hazine arazilerinin ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, infografiğe de yer veren Kurum, "Hem çevre dostu hem ekonomik. Atıl durumda, tarıma elverişsiz 300 milyon metrekare hazine arazisini ekonomimize kazandırıyoruz. Bu arazilere rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kurulacak. Böylelikle 20 bin megavat yenilenebilir enerji üretimi sağlayacağız." ifadesini kullandı.

- Yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üretimi yapılabilecek

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çevre dostu enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir proje başlatılacak.

Buna göre, tarımsal üretime uygun olmayan ve atıl durumda olan hazine taşınmazları üzerinde güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üretimi yapılabilecek.

Uygulamadan mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alanlar hariç, kendi ihtiyaç duydukları elektriği üretmek amacıyla maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri, sanayiciler, kamu ve özel hizmetler sektöründe yer alan kişiler ile tarımsal faaliyetlerde bulunanlar yararlanabilecek.

Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hakkı ve kullanma iznine ilişkin olarak ihaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biri üzerinden açık artırma ile belirlenecek.

- Yatırımcılar, yükümlülükleri yerine getirirse hazine taşınmazlarını 29 yıla kadar kullanabilecek

Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı veya kullanma izni ihalelerinin onayı ile yatırımcılara imar planlarının yapılması, uygulama projelerinin onaylanması, bağlantı anlaşmasının yapılması gibi işlemler için bir yıl ön izin verilecek. Yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde 29 yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı veya kullanma izni verilebilecek.

Proje kapsamında, bu ay içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimine uygun ilk etapta 41 ilde, 160 milyon metrekare taşınmaz ilana çıkarıldı. İlan, www.milliemlak.gov.tr adresinde yayımlandı.

İkinci etapta ise nisan itibarıyla 140 milyon metrekare hazine taşınmazı ilana çıkarılacak. Böylelikle yaklaşık 20 bin megavat lisanssız elektrik üretilecek.