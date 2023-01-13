13 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çardak ve Bozkurt Muhtar Buluşması programları, Bozkurt Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali Açılışı, Merkezefendi, Serinhisar, Babadağ ve Honaz Belediyeleri Toplu Açılış Töreni ile Kadın Buluşması, Gençlik Buluşması ve Kanaat Önderleri Buluşması programlarına katılacak.

(Denizli/10.30-19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İl Emniyet Müdürleri Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilim Güngören Merkezi'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi kapsamında Konya ili genelinde uygulamaya alınan Gelir Koruma Sigortası'nın lansman toplantısına iştirak edecek.

(Konya/14.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/15.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşecek, Stipendium Hungaricum Burs Programı Mutabakat Zaptı'nı imzalayacak, Eğitimden Sorumlu İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile bir araya gelecek.

(Budapeşte)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun Türk futbolunun kısa, orta ve uzun vadeli strateji planının oluşturulması için başlatacağı "The Game Plan" çalıştayının açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 19'uncu ve ilk yarının son hafta mücadelesi başlayacak; Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor, Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçları yapılacak.

(Kayseri/19.00/İstanbul/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de sezonun ikinci yarısı başlayacak; 20. haftanın açılış maçında Altaş Denizlispor, Eyüpspor'u konuk edecek.

(Denizli/20.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19'uncu haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak.

(Barselona/22.30)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15'inci ve normal sezonun ilk devresinin son haftası başlayacak; Onvo Büyükçekmece Basketbol, Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasının açılış maçında Antalya Toroslar Basketbol ile Fenerbahçe Alagöz Holding karşı karşıya gelecek.

(Antalya/14.30)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci devre Sarıyer Belediyespor-Sigorta Shop karşılaşmasıyla başlayacak.

(İstanbul/15.00)

8- Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin 12'nci etap yarışı yapılacak.