Memura yüzde 30 zam öngören Kanun Resmi Gazetede yayımlandı
Memura yüzde 30 zam öngören Kanun Resmi Gazetede yayımlandı
Bir çağrı da lokanta ve restoranlara: Fiyatları sabitleyin
Bir çağrı da lokanta ve restoranlara: Fiyatları sabitleyin
300 milyon metrekare hazine arazisi ekonomiye kazandırılacak
300 milyon metrekare hazine arazisi ekonomiye kazandırılacak
İYİ Parti Sözcüsünden Akşener'in sağlık durumuna dair açıklama
İYİ Parti Sözcüsünden Akşener'in sağlık durumuna dair açıklama
Benzine 80 kuruş zam geldi
Benzine 80 kuruş zam geldi
İçişleri Bakanlığı, Emin Şen'in SGK dökümlerini paylaştı
İçişleri Bakanlığı, Emin Şen'in SGK dökümlerini paylaştı
İsveç Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı: Menfur eylem şiddetle kınandı
İsveç Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı: Menfur eylem şiddetle kınandı
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
İş dünyası, Kredi Garanti Fonu desteklerine ne dedi?
İş dünyası, Kredi Garanti Fonu desteklerine ne dedi?
MİT yalanıyla cinsel istismarda bir okul müdürü daha tutuklandı
MİT yalanıyla cinsel istismarda bir okul müdürü daha tutuklandı
Askerlik başvurularında dijitalleşmeye gidilecek
Askerlik başvurularında dijitalleşmeye gidilecek
Erdoğan: Net sıfır emisyon hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz
Erdoğan: Net sıfır emisyon hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz
Kira alacakları ara bulucuk kapsamına alınıyor
Kira alacakları ara bulucuk kapsamına alınıyor
Rekabet Kurulu'ndan özel okullara soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan özel okullara soruşturma
500 bin 'üniversiteli işçi' memur statüsü istiyor
500 bin 'üniversiteli işçi' memur statüsü istiyor
Asgari ücret desteği 400 TL'ye çıkarıldı
Asgari ücret desteği 400 TL'ye çıkarıldı
Davutoğlu: 'Cumhurbaşkanı kendi kararımı uygularım' derse kriz çıkar
Davutoğlu: 'Cumhurbaşkanı kendi kararımı uygularım' derse kriz çıkar
Metoroloji'den kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısı - Haritalı
Metoroloji'den kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısı - Haritalı
Memur ve emeklinin maaş zamları yasalaştı
Memur ve emeklinin maaş zamları yasalaştı
Noterlere taşınmaz satış sözleşmesi başvuruları e-Devlet'e
Noterlere taşınmaz satış sözleşmesi başvuruları e-Devlet'e
Memur ve emekliye ek zam, Genel Kurul'da görüşülüyor
Memur ve emekliye ek zam, Genel Kurul'da görüşülüyor
Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclis'e geliyor
Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclis'e geliyor
MEB öğretmenlerin özür grubunda sistemi yine geç açtı
MEB öğretmenlerin özür grubunda sistemi yine geç açtı
Fiyat sabitleme birçok sektörü harekete geçirdi
Fiyat sabitleme birçok sektörü harekete geçirdi
Seçimde '60 gün-90 gün' tartışması
Seçimde '60 gün-90 gün' tartışması
Borsada işlemler geçici olarak durduruldu
Borsada işlemler geçici olarak durduruldu
İslam Memiş: Gram altında 1400'lü rakamları görebiliriz
İslam Memiş: Gram altında 1400'lü rakamları görebiliriz
Pasaport harcı krizi çözüldü: Fark alınmayacak
Pasaport harcı krizi çözüldü: Fark alınmayacak
Bakan Özer, 868 bin kız çocuğunun okula erişemediği iddiasını yalanladı
Bakan Özer, 868 bin kız çocuğunun okula erişemediği iddiasını yalanladı
Bakan Nebati: Maliyedeki bürokrasiyi aşabilsek gerekeni yapacağız
Bakan Nebati: Maliyedeki bürokrasiyi aşabilsek gerekeni yapacağız
Ana sayfaMevzuat Son Değişiklikler

Memura yüzde 30 zam öngören Kanun Resmi Gazetede yayımlandı

7431 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ocak 2023 00:01, Son Güncelleme : 13 Ocak 2023 00:03
Yazdır
Memura yüzde 30 zam öngören Kanun Resmi Gazetede yayımlandı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7431

Kabul Tarihi: 12/1/2023

MADDE 1- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına" ibaresi "2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakasına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "3.500" ibaresi "5.500" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 92- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine; 2023 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylıklar ile 2023 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının bu Kanunun 27 nci, 29 uncu, 33 üncü ve geçici 2 nci maddelerine göre 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla 2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere %30 oranında artırılır.

Birinci fıkrada belirtilen şekilde artırılan gelir ve aylıklar, 2023 yılı Ocak ayında bu maddede belirtilen artış dışında 55 inci maddeye göre ayrıca artırılmaz."

MADDE 4- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 93- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2022 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 250 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2023 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2023 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2023 yılı Ocak ila Haziran ayları/dönemi için günlük 13,33 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 500 Türk lirası olarak esas alınır.

Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2022 yılı Ocak ila Aralık aylarında/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2023 yılı Ocak ila Haziran ayları/dönemi için Kuruma bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. Ancak, ilgili ayda 2023 yılı Ocak ila Haziran aylarına/dönemine ait aylık brüt asgari ücretin onda birini geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda Kurumca yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaya devam eder.

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2023 yılı Ocak ila Haziran aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu maddenin uygulanmasında bu Kanunun ek 14 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz.

Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınır. 2022 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2022 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır.

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması halinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.

3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan "Linyit" ve "Taşkömürü" çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük kazanç 667 Türk lirası olarak ve 2022 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50'sini geçmemek üzere, 2023 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.

Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmaz.

4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için bu maddenin birinci fıkrası uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilerek Türkiye İş Kurumuna iade edilir.

2023 Ocak ila Haziran aylarına/dönemine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir."

MADDE 5- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 94- 4447 sayılı Kanunun geçici 29 uncu ve geçici 32 nci maddeleri hükümlerinden yararlanan işverenler tarafından Kuruma sigortalılar adına eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin işverenin Kuruma başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde verilmesi ve muhteviyatı primlerin de aynı sürede ödenmesi halinde, söz konusu yükümlülükler süresi içerisinde yerine getirilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlük tarihine kadar bu kapsamda tahsil edilmiş primler ve idari para cezaları iade veya mahsup edilemez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir."

MADDE 6- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 11 inci maddesinde yer alan "2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının" ibaresi "2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakasının" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 43- 4688 sayılı Kanuna göre düzenlenen Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri uyarınca 1/1/2023-30/6/2023 dönemine ilişkin katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınırına uygulanacak artış oranı %30 olarak uygulanır. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu madde kapsamında katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını, ücret tavanlarını ve ortalama ücret toplamı üst sınırını söz konusu artış oranına uygun olarak belirler ve duyurur."

MADDE 8- Bu Kanunun;

a) 2 nci ve 3 üncü maddeleri 2023 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 4 üncü ve 7 nci maddeleri 1/1/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde değişiklik
Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde değişiklik
3 ilde Bölge Adliye Mahkemesi kuruldu
3 ilde Bölge Adliye Mahkemesi kuruldu
1416 sayılı Kanuna dair tebliğ yayımlandı
1416 sayılı Kanuna dair tebliğ yayımlandı
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
YÖK, 2 yönetmelikte değişiklik yaptı
YÖK, 2 yönetmelikte değişiklik yaptı
Sağlık Bakanlığına kurayla işçi alımında kapsam genişletildi
Sağlık Bakanlığına kurayla işçi alımında kapsam genişletildi

Bu Habere Tepkiniz

Kanuni dayanağı yoksa yönetmelikle denetim elemanlarının yetkileri genişletilemez

Kanuni dayanağı yoksa yönetmelikle denetim elemanlarının yetkileri genişletilemez

31/12/2013 tarih ve 28868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Mali Denetçiliği Yönetmeliği'nin 32. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Zamlı memur maaşının hesaplara hızlı aktarılması için sistem güncellendi

Zamlı memur maaşının hesaplara hızlı aktarılması için sistem güncellendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüzde 30'luk memur maaşı zammının TBMM'de kabul edilmesinin ardından ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için bakanlık ekibinin sistemi güncellendiğini aktardı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Anayasa Mahkemesinden 2 kanundaki 13 madde için önemli karar

Anayasa Mahkemesinden 2 kanundaki 13 madde için önemli karar

Anayasa Mahkemesi 7145 sayılı ve 7333 sayılı Kanunlara İlişkin Kararını 12 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımladı
OHAL Komisyonu çalışmalarını tamamladı, tüm başvurular karara bağlandı

OHAL Komisyonu çalışmalarını tamamladı, tüm başvurular karara bağlandı

OHAL Komisyonu çalışmalarını tamamladı. yapılan tüm başvuruları da karara bağladı. Görev süresi de 22 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.
Normu etkileyecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri başlıyor

Normu etkileyecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri başlıyor

2023 yılı Eylül ayı norm kadro belirleme işlemlerine etki edebilecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri öğrencilerin talepleri doğrultusunda yapılarak e-Okul sistemine işlenecektir.
Bakanlık müşaviri emekli dilekçesini 'zorla imzalattılar' iddiasını ispatlayamadı

Bakanlık müşaviri emekli dilekçesini 'zorla imzalattılar' iddiasını ispatlayamadı

Danıştay 12. Dairesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığında bakanlık müşaviri olarak görev yapan davacının, emekliye sevk edilmesine ilişkin işleme karşı açılan davada kararını verdi.
11 Ocak 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

11 Ocak 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Göç İdaresi Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Personele servis hizmeti öngörülmüşse, nakit ya da kart yüklemesi yapılamaz

Personele servis hizmeti öngörülmüşse, nakit ya da kart yüklemesi yapılamaz

Danıştay 12. Dairesi, İstanbul ilinde Adli ve İdari Yargıda görevli personele ödenen ulaşım ödeneğinin düşürülmesi nedeni ile ödeneğin eski seviyeye getirilmesi ve personele talebe göre nakit ya da kart yüklemesi suretiyle ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine yönelik tesis edilen işlemin iptali ile ulaşım ödeneğinin talebe göre nakit veya karta yükleme şeklinde ödenmesine karar verilmesi için açılan davada kararını verdi.
Bakan Soylu'dan 'polislerin şark hizmetine' dair açıklama

Bakan Soylu'dan 'polislerin şark hizmetine' dair açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Polislerin iki şark hizmeti) Bunu bir şarka indirebilir veya iki şarkı birleştirip bir sene azaltabiliriz. Bu, terörle mücadeledeki ihtiyaca bağlı." dedi.
SGK'de EYT mesaisi yapan personele fazla çalışma ücreti

SGK'de EYT mesaisi yapan personele fazla çalışma ücreti

Emeklilik Hizmetleri ve Sigorta Primleri genel müdürlüklerindeki memurlara fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı<
BOTAŞ 261 işçi alacak

BOTAŞ 261 işçi alacak

BOTAŞ 261 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023.
Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Özel bir şirkette kurye olarak çalışan gencin sipariş götürdüğü yerde piyano çalma anları sosyal medyada gündeme oturdu. Özel bir şirkette kurye olarak çalışan gencin sipariş teslim ettikten sonra mağazada gördüğü piyanoyu çalmak istemesi üzerine sosyal medyada gündem olan o video kaydedildi. Gencin kurye olarak çalıştığı şirketin sahibi Nazım Salur ise sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşıma ilişkin açıklama yaptı. Salur paylaşımında, "Bravo. Arkadaşımızla konuştum. Hiç ders almadan kendisi öğrenmiş. Böyle bir yeteneğe mutlaka destek olacağız. Yarın şirkete davet ettik" dedi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 ocak 2023
Neden öldü, hastalığı neydi?

Neden öldü, hastalığı neydi?

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti.