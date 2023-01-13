Mersin'de bir kişi tartıştığı karısını tabancayla öldürdü
- Mersin'in Tarsus ilçesinde kocası tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2023 08:30, Son Güncelleme : 13 Ocak 2023 08:16
İddiaya göre, Çağlayan Mahallesi 1001. Sokak'taki evlerinde kıskançlık nedeniyle Mehmet E. ile Emine E. (42) çifti arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet E. tabancayla eşine ateş ettikten sonra kaçtı.
Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emine E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Mehmet E. evin yakınlarında polis ekiplerince yakalandı.
Zanlının üst aramasında tabanca ele geçirildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız