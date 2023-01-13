250 milyarlık kredi destek paketi: Para yata kata gitmeyecek

Hükümetin açıkladığı 250 milyar liralık paketteki kredilerin amacına uygun kullanılması için sıkı bir takip sistemi kuruldu. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı destekleyecek kaynağın yata kata gitmemesi için şirketlerin gerekli şartları karşılaması gerekiyor. Bu süreçte bankalara da birçok yükümlülük getirildi.

ÖDEME DOĞRUDAN FATURA KESENE YAPILACAK

Paket kapsamında verilecek kredilerin ödemesi fatura karşılığı yapılacak. Kullandırılan kredilere ilişkin tüm harcamaların, Finansal Kurumlar Birliği Merkezi Fatura Kayıt Sistemi ve Katılım Bankaları Birliği Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sistemi ile entegre edilmesi sayesinde ödemelerin doğrudan satıcılara yapılması sağlanacak. Bu sistem sayesinde fatura takipleri tamamen elektronik ortamda yapılacak. Bu sayede kredilerin amaç dışı kullanımı önemli düzeyde engellenmesi hedefleniyor. Bu tedbirlerin yanısıra iptal edilen faturaların takip edilebilecek ve faturanın birden fazla krediye konu edilmesinin önüne geçilecek.

KARA LİSTE DEVREYE GİRECEK

Paket kapsamında sunulan kredi ve kefalet imkanının amaç dışı kullanılması başta olmak üzere sahte fatura ile belgelendirme, gerçeğe aykırı beyan, kredi ile döviz alınması ve bu kredi ile aynı bankadaki geçmiş kredi borçlarının kapatılması durumlarında hem krediyi alan şirket hem de krediyi kullandıran banka kara listeye alınacak. Bu yöntemlerden birine başvurduğu tespit edilen firma, bundan sonra Hazine Destekli Kefalet Sistemi'nden artık yararlanamayacak. İşletmelerin kredi vadesi boyunca mevcut istihdamlarını azaltmayacağına dair taahhütte bulunacak. Bölgesel Odaklı KOBİ Destek Paketi ve Girişimci Paketleri'nden yararlanacak şirketler bu şarta uymak zorunda olmayacak.

BANKA DA SORUMLU OLACAK

Hazine kefaletiyle verilecek ve bugüne kadar tek seferde açıklanmış en büyük paket olma özelliği taşıyan 250 milyar liralık kredi için hem kamu hem özel bankalar kesenin ağzını açacak. Ancak, krediyi kullandıran bankaların da önemli sorumlulukları olacak. Fatura ile belgelendirme sürecini düzgün işletmeyen ve daha önceki kredi borcunu yeni krediyle kapatma gibi durumlarda kredi veren banka da kara listeye alınacak ve bundan sonraki KGF destekli paketlerinde devre dışı bırakılacak.

Hedef üretim, istihdam ve ihracata destek

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında selektif bir yaklaşımla uygulamaya alınan Kredi Garanti Fonu destekli paketler, işletmelerin finansmana erişiminde önemli katkı sunuyor. Bugüne kadar oluşturulan 876 milyar liralık kredinin 701 milyar lirası kullandırıldı. Önceki gün detayları açıklanan 250 milyar liralık kredi paketi; iş dünyası temsilcisi sivil toplum kuruluşları ve birliklerin yanı sıra reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile istişare edilerek hazırlandı. Firmaların ihtiyacının etkin bir şekilde finanse edilmesi amacıyla önümüzdeki hafta devreye alınacak yeni paketle; üretim ve istihdam kapasitesinin geliştirilmesi, yüksek düzeyde katma değer üretilmesi ve istihdam ile ihracat artışının sürdürülmesi hedefleniyor.