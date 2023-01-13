'Havalimanına Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecek'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2023 10:10, Son Güncelleme : 13 Ocak 2023 11:07
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız