Çin yeni iletişim uydusunu fırlattı
Çin, iletişim uydusu "APSTAR-6E"yi uzaya gönderdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2023 10:19, Son Güncelleme : 13 Ocak 2023 10:21
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2C roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydu, Güneydoğu Asya bölgesine yüksek çıktılı iletişim hizmetleri sağlayacak.
Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 460'ıncı taşıma görevi oldu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız