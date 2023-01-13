Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi'nin açılışına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, eğitim ve kültür başta olmak üzere ülkeyi küresel düzeyde marka haline getirmek için çalıştıklarını, açılışı gerçekleştirilecek Rami Kütüphanesi'ni bu yürüyüşte yeni bir halka, yeni bir safha olarak gördüklerini belirtti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2023 10:24, Son Güncelleme : 13 Ocak 2023 10:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, eğitim ve kültür başta olmak üzere, ülkemizi küresel düzeyde marka haline getirmek için çalışıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Rami Kütüphanemizi de işte bu yürüyüşte yeni bir halka, yeni bir safha olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında Rami Kütüphanesi'ne ilişkin görüntülere de yer verdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız