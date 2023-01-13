Mersin'de FETÖ operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı
Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2023 10:38, Son Güncelleme : 13 Ocak 2023 10:39
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 11 Ocak'ta FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamladı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A.Y, İ.Ç, A.K, M.D. ve G.S. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin'de 11 Ocak'ta FETÖ'nün güncel yapılanmasında zayıflayan örgütün dağılmaması ve örgüte aidiyet duygusunun pekiştirilmesi amacıyla kriptolu yazışma uygulamaları üzerinden mesajlaştıkları bildirilen kişilere yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alınmıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız