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2022'de 249 sağlıkta şiddet olayı yaşandı

Sağlık-Sen: 2022'de 249 şiddet olayı yaşandı, 2021'de bu rakam 190'dı. Şiddet olaylarında 2 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, toplam 422 sağlık çalışanı mağdur oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2023 10:49, Son Güncelleme : 13 Ocak 2023 10:43
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2022'de 249 sağlıkta şiddet olayı yaşandı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 2022'de toplam 249 şiddet olayının yaşandığını belirterek, "Yaşanan şiddet olaylarında 2 sağlık çalışanı hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Durmuş, Sağlık-Sen'in "2022 Yılı Sağlıkta Şiddet Raporu"na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yıl boyunca ülkenin dört bir yanından aralıksız şiddet haberlerinin geldiğini aktardı.

Temmuzda Dr. Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından katledildiğini, eylülde ise Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yine hasta yakınlarının bıçaklı saldırısına uğrayan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın yaşamını kaybettiğini anımsatan Durmuş, "Sağlık çalışanlarının kronik bazı sorunlarının çözüme kavuştuğu, ekonomik ve özlük haklarında nispi iyileştirmelerin yaşandığı 2022 yılında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet maalesef artarak devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

- "X-ray cihazlarının hastanelere yerleştirilmeleri hızlandırılmalı"

Durmuş, şiddete kurban verilen sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyerek, yaşanan olayların sağlık çalışanları üzerinde oluşturduğu psikolojik tahribata da dikkati çekti.

Sağlık-Sen'in sağlıkta şiddet konusunda her ay düzenli rapor yayımladığını vurgulayan Durmuş, "Beyaz Kod", cezaların yüzde 50 oranında artırılması, sağlıkta şiddetin kamu davası niteliğine dönüştürülmesi, bu alandaki suçların katalog suçlar arasına alınması gibi önemli yasal adımların atıldığına işaret etti.

Alınan tüm önlemlere karşılık, şiddet olaylarının sonlanmadığına işaret eden Durmuş, şunları kaydetti:

"Sağlıkta Şiddet Yasasına rağmen saldırganların adli mercilerce serbest bırakılması, her zaman olduğu gibi sağlık çalışanlarını yaralarken, failleri cesaretlendirmiştir. Bu nedenle hakim, savcı ve kolluk kuvvetlerine önemli görevler düştüğünü hatırlamakta fayda var.

Elbette sağlık idaresine de her zaman olduğu gibi önemli görevler düşmektedir. Bu kapsamda; X-ray cihazlarının hastanelere yerleştirilmeleri hızlandırılmalıdır. Güvenlik görevlilerine hem eğitim verilmeli hem de yetkileri artırılmalıdır. Hasta ve hasta yakınlarının hastanede bekleme alanları ayrı tutulmalıdır. Şiddet olaylarının yoğun yaşandığı acil servislerde ilave güvenlik tedbirlerine yer verilmelidir."

Durmuş, ayrıca hasta yakınlarının hastaları hakkındaki bilgilere doğru ve kolay ulaşma kanallarının açılması, şiddetin yoğun yaşanabileceği birimlerde görevli sağlık çalışanlarına "kriz anlarını yönetmeye yönelik" iletişim eğitimleri verilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla toplumsal duyarlılığı artırmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesi, okul müfredatlarına sağlıkta şiddet konusunda duyarlılığı artırıcı bölümlerin eklenmesi önerilerinde bulundu.

- "2022'de 422 sağlık çalışanı mağdur oldu"

Sağlıkta şiddet olaylarının 2022'de bir önceki yıla kıyasla arttığını belirten Durmuş, şöyle devam etti:

"Aralık ayında yaşanan 15 şiddet olayıyla birlikte 2022 yılında toplamda 249 şiddet olayı yaşandı. 2021 yılında bu rakam 190'dı. Yıl boyunca yaşanan 494 saldırganın neden olduğu 249 şiddet vakasında 422 sağlık çalışanı şiddet kurbanı oldu. Bir doktor ve bir güvenlik görevlisi ise görevi başında hayatını kaybetti.

Şiddet olaylarının 210'una hasta ve hasta yakınları neden olurken, 35'ine kendini bilmez kişiler sebebiyet verdi. 4 olaya ise idareciler neden oldu. 249 şiddet olayının 216'sı hem sözlü hem fiili, 32'si sözlü, 1'i mobbing şeklinde cereyan etti. Şiddet olaylarının adresi yine değişmedi. 2022 boyunca yaşanan 249 şiddet olayının 206'sı hastanelerde vuku buldu. 23 olay sahada yaşanırken, 16 şiddet olayı ise aile sağlık merkezlerinde gerçekleşti. Aynı zamanda 1 olay sosyal medya, 3 olay ise SABİM üzerinden tehditle gerçekleşti."

En çok şiddete maruz kalanların doktor ve hemşireler olduğunu bildiren Durmuş, "Yaşanan şiddet olaylarında 2 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. 149 doktor, 76 hemşire, 76 güvenlik görevlisi, 58 acil sağlık hizmetleri çalışanı, 3 eczacı ve 60 diğer sağlık çalışanı olmak üzere toplam 422 sağlık çalışanı mağdur oldu." ifadesini kullandı.

- "96 saldırgan tutuklandı"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, yıl boyunca şiddet olaylarına sebebiyet veren 494 saldırgandan 202'si hakkında herhangi bir işlem yapılmazken, 141'inin gözaltına alınıp serbest bırakıldığını, 96'sının tutuklandığını ve 53'ü hakkında adli soruşturma başlatıldığını aktardı.

İki saldırgana ise kamudan uzaklaştırma cezası verildiğini vurgulayan Durmuş, şu bilgileri verdi:

"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kanayan bir yaraya dönüşmüşken, bu rakamlar, adli mercilerin konuya yeterince hassasiyetle yaklaşmadığını ortaya koymaktadır. Temennimiz, hiçbir çalışanın zarar görmemesi, burnunun kanamamasıdır. Ülkemizin en ücra köşelerine kadar örgütlü tek yetkili sendika olarak, eğitimden hukuki desteğe, bilgilendirici medya çalışmalarından farkındalık oluşturucu sosyal sorumluluk projelerine kadar her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir defa hatırlatmak istiyoruz."

Durmuş, 2023'te sendika üyeleri ve isteyen tüm sağlık çalışanlarına yönelik olarak bu tür faaliyetlere ağırlık vereceklerinin de altını çizdi.

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