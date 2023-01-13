Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2023 10:55, Son Güncelleme : 13 Ocak 2023 10:50
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler bu kapsamda, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.İ'yi, ilçe merkezinde yakaladı.
M.Ş.İ, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız