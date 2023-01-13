Dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor

Adalet Bakanı Bozdağ'dan kadına şiddetin önlenmesi genelgesi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan kadına şiddetin önlenmesi genelgesi
Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapılacak mı?
Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapılacak mı?
Altının gram fiyatı 1.145 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.145 lira seviyesinden işlem görüyor
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
Merkez Bankası'na göre yıl sonunda Enflasyonda düşüş bekleniyor
Merkez Bankası'na göre yıl sonunda Enflasyonda düşüş bekleniyor
Erdoğan seçim tarihini ilan etmeye hazırlanıyor! 3 tarih öne çıkıyor
Erdoğan seçim tarihini ilan etmeye hazırlanıyor! 3 tarih öne çıkıyor
Seçmenin önüne 3 sandık gelebilir
Seçmenin önüne 3 sandık gelebilir
Gazeteci, başörtüsü nedeniyle kendisine hakaret eden kişiden şikayetçi oldu
Gazeteci, başörtüsü nedeniyle kendisine hakaret eden kişiden şikayetçi oldu
Davutoğlu: Madem öyle, masadan ayrılalım, seçim mi kazanacaksınız?
Davutoğlu: Madem öyle, masadan ayrılalım, seçim mi kazanacaksınız?
İçişleri Bakanlığı taşraya 300 il planlama uzman yardımcısı alacak
İçişleri Bakanlığı taşraya 300 il planlama uzman yardımcısı alacak
2023 yılı aylık katsayıları kamu görevlilerinin hangi ödemelerini değiştirdi?
2023 yılı aylık katsayıları kamu görevlilerinin hangi ödemelerini değiştirdi?
Bir çağrı da lokanta ve restoranlara: Fiyatları sabitleyin
Bir çağrı da lokanta ve restoranlara: Fiyatları sabitleyin
300 milyon metrekare hazine arazisi ekonomiye kazandırılacak
300 milyon metrekare hazine arazisi ekonomiye kazandırılacak
İYİ Parti Sözcüsünden Akşener'in sağlık durumuna dair açıklama
İYİ Parti Sözcüsünden Akşener'in sağlık durumuna dair açıklama
Benzine 80 kuruş zam geldi
Benzine 80 kuruş zam geldi
İçişleri Bakanlığı, Emin Şen'in SGK dökümlerini paylaştı
İçişleri Bakanlığı, Emin Şen'in SGK dökümlerini paylaştı
İsveç Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı: Menfur eylem şiddetle kınandı
İsveç Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı: Menfur eylem şiddetle kınandı
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
İş dünyası, Kredi Garanti Fonu desteklerine ne dedi?
İş dünyası, Kredi Garanti Fonu desteklerine ne dedi?
MİT yalanıyla cinsel istismarda bir okul müdürü daha tutuklandı
MİT yalanıyla cinsel istismarda bir okul müdürü daha tutuklandı
Askerlik başvurularında dijitalleşmeye gidilecek
Askerlik başvurularında dijitalleşmeye gidilecek
Erdoğan: Net sıfır emisyon hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz
Erdoğan: Net sıfır emisyon hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz
Kira alacakları ara bulucuk kapsamına alınıyor
Kira alacakları ara bulucuk kapsamına alınıyor
Rekabet Kurulu'ndan özel okullara soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan özel okullara soruşturma
500 bin 'üniversiteli işçi' memur statüsü istiyor
500 bin 'üniversiteli işçi' memur statüsü istiyor
Asgari ücret desteği 400 TL'ye çıkarıldı
Asgari ücret desteği 400 TL'ye çıkarıldı
Davutoğlu: 'Cumhurbaşkanı kendi kararımı uygularım' derse kriz çıkar
Davutoğlu: 'Cumhurbaşkanı kendi kararımı uygularım' derse kriz çıkar
Metoroloji'den kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısı - Haritalı
Metoroloji'den kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısı - Haritalı
Memur ve emeklinin maaş zamları yasalaştı
Memur ve emeklinin maaş zamları yasalaştı
Noterlere taşınmaz satış sözleşmesi başvuruları e-Devlet'e
Noterlere taşınmaz satış sözleşmesi başvuruları e-Devlet'e
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,7840 seviyelerinde işlem görüyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2023 11:19, Son Güncelleme : 13 Ocak 2023 11:21
Yazdır
Dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor

Dün en düşük 18,7419 ve en yüksek 18,7895 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7842'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla 18,7840'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 20,3620'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 22,9350'den satılıyor.

Dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından günü yüzde 0,9 azalışla 102,2 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 102,3'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi ise 1,0868 ile 21 Nisan 2022'den beri en yüksek seviyesini test etmesinin ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0840'tan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceğine ilişkin beklentilerle doların diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğini söyledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022'de aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,5 arttı. Böylece TÜFE, geçen yılın son ayında Mayıs 2020'den bu yana ilk kez aylık bazda düşüş gösterirken, yıllık bazda ise Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bugün, Almanya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,4'ün direnç, 101,5 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapılacak mı?
Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapılacak mı?
Altının gram fiyatı 1.145 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.145 lira seviyesinden işlem görüyor
Merkez Bankası'na göre yıl sonunda Enflasyonda düşüş bekleniyor
Merkez Bankası'na göre yıl sonunda Enflasyonda düşüş bekleniyor
Toplanan inek sütü miktarı kasımda aylık bazda yüzde 5,1 azaldı
Toplanan inek sütü miktarı kasımda aylık bazda yüzde 5,1 azaldı
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Brent petrolün varil fiyatı 83,60 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 83,60 dolar

Bu Habere Tepkiniz

2011 yılında memurluğa başlayan kadın memur için sosyal güvenlik hakları nasıl oluşur?

2011 yılında memurluğa başlayan kadın memur için sosyal güvenlik hakları nasıl oluşur?

1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmeti olmayanlar hakkında hem 5434, hem de 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Yüzde 30 zam ile çalışan ve emeklilere getirilen haklar

Yüzde 30 zam ile çalışan ve emeklilere getirilen haklar

7431 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 13.01.2023 tarihli ve 32072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memura yüzde 30 zam öngören Kanun Resmi Gazetede yayımlandı

Memura yüzde 30 zam öngören Kanun Resmi Gazetede yayımlandı

7431 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede yayımlandı
Kanuni dayanağı yoksa yönetmelikle denetim elemanlarının yetkileri genişletilemez

Kanuni dayanağı yoksa yönetmelikle denetim elemanlarının yetkileri genişletilemez

31/12/2013 tarih ve 28868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Mali Denetçiliği Yönetmeliği'nin 32. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Aksi yöndeki Daire kararını bozdu.
Zamlı memur maaşının hesaplara hızlı aktarılması için sistem güncellendi

Zamlı memur maaşının hesaplara hızlı aktarılması için sistem güncellendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüzde 30'luk memur maaşı zammının TBMM'de kabul edilmesinin ardından ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için bakanlık ekibinin sistemi güncellendiğini aktardı.
Anayasa Mahkemesinden 2 kanundaki 13 madde için önemli karar

Anayasa Mahkemesinden 2 kanundaki 13 madde için önemli karar

Anayasa Mahkemesi 7145 sayılı ve 7333 sayılı Kanunlara İlişkin Kararını 12 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımladı
OHAL Komisyonu çalışmalarını tamamladı, tüm başvurular karara bağlandı

OHAL Komisyonu çalışmalarını tamamladı, tüm başvurular karara bağlandı

OHAL Komisyonu çalışmalarını tamamladı. yapılan tüm başvuruları da karara bağladı. Görev süresi de 22 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.
Normu etkileyecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri başlıyor

Normu etkileyecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri başlıyor

2023 yılı Eylül ayı norm kadro belirleme işlemlerine etki edebilecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri öğrencilerin talepleri doğrultusunda yapılarak e-Okul sistemine işlenecektir.
Bakanlık müşaviri emekli dilekçesini 'zorla imzalattılar' iddiasını ispatlayamadı

Bakanlık müşaviri emekli dilekçesini 'zorla imzalattılar' iddiasını ispatlayamadı

Danıştay 12. Dairesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığında bakanlık müşaviri olarak görev yapan davacının, emekliye sevk edilmesine ilişkin işleme karşı açılan davada kararını verdi.
11 Ocak 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

11 Ocak 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Göç İdaresi Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
BOTAŞ 261 işçi alacak

BOTAŞ 261 işçi alacak

BOTAŞ 261 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023.
Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Özel bir şirkette kurye olarak çalışan gencin sipariş götürdüğü yerde piyano çalma anları sosyal medyada gündeme oturdu. Özel bir şirkette kurye olarak çalışan gencin sipariş teslim ettikten sonra mağazada gördüğü piyanoyu çalmak istemesi üzerine sosyal medyada gündem olan o video kaydedildi. Gencin kurye olarak çalıştığı şirketin sahibi Nazım Salur ise sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşıma ilişkin açıklama yaptı. Salur paylaşımında, "Bravo. Arkadaşımızla konuştum. Hiç ders almadan kendisi öğrenmiş. Böyle bir yeteneğe mutlaka destek olacağız. Yarın şirkete davet ettik" dedi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 ocak 2023
Yoğurdu böyle yerseniz...

Yoğurdu böyle yerseniz...

Yoğurdun; grip, solunum yolu enfeksiyonları ve bağırsak sağlığı için en önemli besinler arasında yer aldığı olduğu uzmanlar tarafından sık sık dile getiriliyor. Peki yoğurt sindirime iyi gelir mi?