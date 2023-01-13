İsveç'teki çirkin gösteriye Erdoğan'ın avukatından suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından PKK destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına suç duyurusu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2023 11:27, Son Güncelleme : 13 Ocak 2023 11:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılıyla İsveç'in başkenti Stokholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin düzenlediği gösterilerin failleri hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız