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Güneydoğudaki bazı bölgeler için sağanak uyarısı

Türkiye'nin güneydoğusundaki bazı bölgelerde yarın sağanak bekleniyor.

Haber Giriş : 13 Ocak 2023 12:43, Son Güncelleme : 13 Ocak 2023 12:44
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Güneydoğudaki bazı bölgeler için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman il geneli, Gaziantep'in doğusu, Şanlıurfa'nın batısı ve Malatya'nın güney ilçelerinde gece yarısından itibaren sağanak etkili olacak.

Bu bölgelerdeki 1100 metre üzeri rakımlı yerlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar bekleniyor.

Yağışların yarın gece yarısına kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

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