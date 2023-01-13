Maliye Bakanlığı'ndan Mahalli İdari Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge

2023 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdari Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge

13 Ocak 2023

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2023 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesine, sözleşme ücretlerinin tespitine ve ödenmesine ilişkin olarak 1/1/2023-30/6/2023 döneminde geçerli olmak üzere tesis edilecek işlemler Bakanlığımıza ait 5/1/2023 tarihli ve 3 Sıra No'lu Genelge ile duyurulmuştur.

13/1/2023 tarihli ve 32072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 12/1/2023 tarihli ve 7431 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 43 üncü madde uyarınca; 5/1/2023 tarihli ve 3 Sıra No'lu Genelgeye ekli (1) ve (2) sayılı Cetveller, 13/1/2023 tarihli ve 6 Sıra No'lu Genelgemiz ile 1/1/2023 tarihinden geçerli olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

5/1/2023 tarihli ve 3 Sıra No'lu Genelge için Tıklayınız.

13/1/2023 tarihli ve 6 Sıra No'lu Genelge için Tıklayınız.