2023 yılı yurt dışı emsal kayıtlarına ilişkin genelge
Maliye Bakanlığı 2023 yılı ocak ayına ait yurt dışı emsal kayıtlarına ilişkin genelge yayımladı.
2023 YILI OCAK AYINA AİT YURTDIŞI EMSAL KATSAYILARINA İLİŞKİN GENELGE
13 Ocak 2023
13/1/2023 tarihli ve 32072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 12/1/2023 tarihli ve 7431 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 43 üncü madde uyarınca 13/1/2023 tarihli ve 1843378 sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile yeniden belirlenen aylık katsayısına bağlı olarak sürekli görevle yurtdışında bulunan memurların aylıklarına uygulanacak emsal katsayıların belirlendiği "2023 Yılı Ocak Ayına Ait Yurtdışı Emsal Katsayılarına İlişkin Genelge" aşağıda yer almaktadır.
5/1/2023 tarihli ve 1818150 sayılı Bakanlığımız Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.
2023 Yılı Ocak Ayına Ait Yurtdışı Emsal Katsayılarına İlişkin Genelge için Tıklayınız.
2023 Ocak Emsal Cetveller için Tıklayınız.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız