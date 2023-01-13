Ek zam ile beraber yeni katsayı Genelgesi yayımlandı
Maliye Bakanlığı 2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ocak 2023 12:51, Son Güncelleme : 13 Ocak 2023 12:57
13/1/2023 tarihli ve 32072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 12/1/2023 tarihli ve 7431 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 43 üncü madde uyarınca 1/1/2023-30/6/2023 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınırı ile diğer hususların belirlendiği "2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge" aşağıda yer almaktadır.
5/1/2023 tarihli ve 1818123 sayılı Bakanlığımız Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.
2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge için Tıklayınız.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız