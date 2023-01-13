Babacan'dan altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Eğer altılı masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa, tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim." dedi.

Babacan, YouTube üzerinden yayın yapan Medyascope kanalında gazeteci Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı.

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayları arasında kendi isminin de geçtiği hatırlatılarak, "Ali Babacan gerçekten aday olmak ister mi?" sorusuna Babacan, "Bizim önceliğimiz altı genel başkanın oturduğu masanın içinden bir aday çıkması." yanıtını verdi.

Babacan, şöyle devam etti:

"Bizim önceliğimiz bu. Çünkü bu, süreci hızlandıracaktır ve kararlar daha hızlı alınacaktır. Dışarıdan bir yedinci isim söz konusu olduğu anda o yedinci ismin sürece adaptasyonu biraz daha zaman alacaktır. Ama altılı masa, nihayetinde dışarıdan bir isim konusunda mutabakata varırsa ne olur? Birkaç haftalık daha sürece ihtiyaç olur, adaptasyon sürecine, o da olur. İşin kolayı bu altı genel başkandan birinin cumhurbaşkanı adayı olması. Benimle ilgili konuya gelince, eğer altılı masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa, tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim. Ama şu anda bizim önceliğimiz kim sorusu değil."

- Milletvekili seçimlerinde işbirliği olacak mı?

Milletvekili seçimlerine altılı masanın nasıl gireceğine yönelik çalışmalar ile "kontenjan" iddialarının hatırlatılması üzerine de Babacan, sadece bu konularla ilgili çalışmak üzere komisyon kurma kararı aldıklarını hatırlattı.

Babacan, "Seçim bölgeleri bazında bu altı parti arasında milletvekili seçimlerinde nasıl işbirliği yapılabilir. 'Bunun bir fikri egzersizini yapsınlar arkadaşlarımız.' diye altılı bir komisyon oluşturduk biz de bugünlerde bir isim vereceğiz o komisyona." değerlendirmesini yaptı.

"Her partinin özgün kimliği var, onu da korumak gerekiyor." görüşünü de aktaran Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim DEVA Partisi olarak tutumumuz çok net, böyle kontenjanmış, şuymuş, buymuş bizim öyle bir derdimiz yok. Hiçbir partiden hiçbir talebimiz de yok. Biz DEVA Partisi olarak 'Kendi logomuzla, kendi ismimizle seçime gireceğiz.' diye ilan ettik. Bu ne demek, en az 41 ilde kendimiz seçime giriyoruz, uzlaşma olursa diğer illerde nasıl seçime girilir, hangi parti başka partiyle nasıl işbirliği yapar, partilerin ortak bir milletvekili adayı olabilir mi bütün bu modellerin çalışılması gerekiyor. Bizim kimseden hiçbir talebimiz yok. Biz kendimiz seçime giriyoruz, en az 41 ilde giriyoruz. Diğer illerde de işbirliği modellerine bakarız, tutumuz bu."