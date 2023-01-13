AK Parti Antalya İl Başkanı Taş, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti

Taş, yaptığı açıklamada, cumartesi günü Antalya'ya gelen, 89 projenin toplu açılışını gerçekleştiren ve Kumluca ile Manavgat'ta vatandaşları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın coşkulu bir şekilde karşılandığını belirtti.

Erdoğan'dan millete hizmet ederken yorulmadan ve karamsarlığa düşmeden çalışmayı, arkada hoş bir seda bırakabilmeyi öğrendiklerini anlatan Taş, "2018 yılı marttan bu yana büyük bir onur ve heyecanla yürütmekte olduğum AK Parti Antalya İl Başkanlığı görevimden, yine teşkilatlarımızın emrinde, ülkemizin hizmetinde koşabilmek adına, 2023 yılı genel seçimleri milletvekilliği aday adaylığım dolayısıyla bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar verdikleri desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, milletvekillerine ve birlikte yürüdüğü teşkilat üyelerine teşekkür eden Taş, işbirliği içinde çalıştıkları muhtarlara, ziyaret ettiği vatandaşlara da şükranlarını sundu.