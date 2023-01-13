Mimarlar Odası Ankara yönetimine açılan 'terör propagandası' davası karar için ertelendi
Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için sanık avukatına son kez ek süre verilerek duruşma 24 Şubat'a erteledi
Terör örgütü PKK'ya müzahir yayın organlarından JIN TV muhabirine ödül veren TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulunun 7 üyesine, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi.
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile yönetim kurulu üyeleri Ece Yoltay, Mustafa Özgür Bayramoğlu, Muteber Osmanpaşaoğlu, Nihal Evirgen Kabal, Tuğba Arslan Konak, Ünal Kara ve avukatları katıldı.
Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmaları için söz verilen sanıklar, önceki savunmalarını yineleyerek beraat talep etti.
Usule ilişkin itirazını dile getiren sanık avukatı ise esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için yeniden süre istedi.
Bunun üzerine mahkeme heyeti başkanı, son kez ek süre verildiğini belirterek, duruşmayı 24 Şubat'a erteledi.
Beyanların tamamlanması halinde mahkeme heyetinin söz konusu tarihte kararını açıklaması bekleniyor.
- Soruşturmanın geçmişi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, Mimarlar Odası Ankara Şubesince 29 Eylül 2021'de "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri" töreninde, PKK'nın ideolojisi ve amaçları doğrultusunda Avrupa'da yayın yapan JIN TV ve programcısı Güler Yıldız Bastion'a "Uluslararası Televizyon Haberciliği" alanında ödül verildi.
Bunun üzerine, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulunun 7 üyesi hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebiyle dava açıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız