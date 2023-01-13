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İnternetten evlenmek mi ? Hangi evlilik sitesi güvenilir?

Evlenmek mi istiyorsunuz ? güven probleminiz mi var ? Günün yoğunluğu, iş yükü ve stresinden istediğiniz kadar sosyal kalamıyor musunuz ? Çevrim içi evlilik sitesi aracılığı ile evlenenlerin sayısının her geçen gün arttığını biliyor muydunuz ? O halde İnternetten evlenmek güvenli mi ?

Kaynak : MN Medya
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İnternetten evlenmek mi ? Hangi evlilik sitesi güvenilir?

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Evlenmek mi istiyorsunuz ? güven probleminiz mi var ? Günün yoğunluğu, iş yükü ve stresinden istediğiniz kadar sosyal kalamıyor musunuz ? Çevrim içi evlilik sitesi aracılığı ile evlenenlerin sayısının her geçen gün arttığını biliyor muydunuz ? O halde İnternetten evlenmek güvenli mi ?
Ruh eşinizi ararken şüphesiz ki güven duygusu önem arz etmekte işte tam da bu hususta sizler için bir araştırma yaptık.

Eş adayınızı ararken kendinizi güvende hissedeceğiniz, 2006 yılındandır hizmet vermekte olan Türkiye'nin en güvenli islami evlilik sitesi gönüldensevenler.com sitesini bulduk. Siz bekar gelin ve damat adayları için sormak isteyeceğiniz her detayı sorduk öğrendik. Milyonlarca üyesi bulunan İslami Evlilik Sitesi ciddi, seviyeli ve güvenilir bir platformda sohbet ve tanışma imkanı sağlamakta yüzlerce çiftin yuva kurmasına aracı olmakta. Nasıl mı ?

Her şeyden önce sitede fake hasabın söz konusu olmadığını ve güvenlik esası ile tititizlikle çalışan büyük bir kadroya sahip olduklarını ayrıca günlük 600 - 700 kadar yeni profille kullanıcının gönüldensevenler.com evlilik sitesini tercih ederek hesap açtıklarını ve her bir hesabın editörler tarafından hassas bir şekilde incelendiğini söyleyebiliriz. Site güvenliğine aykırı girişimlerde bulunan profil sahiplerinin hesapları otomatik olarak iptal olmakta ve bir daha aynı kullanıcı siteden bir hesap açamamakta. Günümüzde doğru eş adayını bulmak için güçlük çekilirken çevrim içi bir siteden üstelik hiç görmediğim biri ile nasıl evliliğe yol alabilirim ki ? dediğinizi duyar gibiyim. gönüldensevenler.com bir islami evlilik sitesidir. Bu nedenle sitede profil açan kullanıcıların evlilik niyetlerinin olması zorunlu. Profil bilgileri ne kadar gerçekçi ve dürüst hazırlanırsa sistem de kullanıcı için eş adayını o kadar doğru olarak belirlemekte. Tanışmak istediğiniz eş adayı ile sohbet edebilir, birbirinizle fotoğraf paylaşabilirsiniz. Burda da uygunsuz bir paylaşıma sistem izin vermemekte. Böylece eşleşme potansiyelinizle birlikte sizin için doğru eş adayı olup olmadığının olası yüzdeliğini de artırmış olursunuz.

Evlenmek isteyen hanımlar ve beyler aradığınız eş adayını Türkiye'nin en büyük evlilik sitesi olan gönülden sevenler.com sitesinde bulmanız çok kolay bi o kadar da güvenli. Sitede kullanıcı profilleri 7/24 editörler tarafından kontrol edilmektedir. Evlilik üzerine kurulu olan site, size uygun karşı cins arkadaşlar bulur, tanıştırır, güvenli ve seviyeli bir platformda sohbet ederek birbirinizi tanımanıza olanak sağlar. Sahte hesaplar, uygunsuz kelimeler niyetinin evlilik olmadığı kullanıcılar editörlerin incelemesi sonucu siteden uzaklaştırılmakta üyelikleri sonlandırılmakta. Sisteme ulaşan mesaj ve şikayetler ise anında değerlendirilmekte. Böylesine güvenli bir platform olan gönülden sevenler.com'da her yaş aralığında binlerce üye eş adayını aramakta yüzlerce üyelik internetten evlenmekle sonlandırılmakta.

gönüldensevenler.com arkadaşlık sitesi, kullanıcıların bilgi gizliliğine ve güvenliğine son derece önem veren bununla beraber yüksek bir yazılım teknolojisine sahip. Profil sahipleri arasında doğru eşleşmeler olması için üyelik aşamasında kullanıcılara fiziksel özellikleri, meslek, yaşam tarzları, eş adayında aradığı özellikler gibi sorular sorulmakta, üyeliğin kalıcı olarak sonlandırılması ile tüm bu bilgiler de otomatik olarak kayıtlarından silinmekte. Site, üyelerinin her biri için her detayı titizlikle düşünerek sıradan bir arkadaşlık sitesi olmaktan çıkıp ciddi islami bir evlilik sitesi olarak amacı sadece evlilik olan üyelere hizmet vermekte. Yüzlerce çiftin mutluluğuna vesile olan hatta aralarında çocuk sahibi olanların olduğu bu çiftlerin mutluluk hikayelerini siteden görebilir, okuyabilirsiniz. Arkadaşlık sitesinde profil hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ? doğru eş adayı nasıl seçilir ? gibi evlilik koçu, evlilik terapisti olan uzmanlarca yazılan pek çok içeriğe site üzerinden ulaşıp okuyarak çok mühim tavsiyelerden de yararlanabilirsiniz. Evlilikler için arkadaşlık siteleri arasında önde gelen gönüldensevenler.com 16 yıldan beri pek çok bekar çifti bir araya getirdi ve yüzlerce üyesini ruh eşleriyle tanıştırdı. İnternetten evlenmek isteyen adaylarımız mutlu çiftlerin hikayelerine buradan göz atabilirsiniz.

Arkadaşlık sitesi olan bu platformda bir kaç dakikada hesap açabilir, profil oluşturabilirsiniz. Üye olarak kullanıcılar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilmeniz size uygun eş adayını bulmanızda kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca çok kullanışlı olan web sitesinin yanı sıra mobil uygulamasına da göz atabilirsiniz. Günümüzde tüm dünyada milyonlarca kişi çevrim içi siteler aracılığı ile arkadaşlıklar kurmakta, evlilikler yapmakta özellikle de tüm dünyaya etki eden pandemi sürecinde bu sayıda ciddi artış yaşanmakta. Fakat ne yazık ki birçok çevrim içi arkadaşlık sitesi sadece ticari kaygı ile hareket etmekte ve birçok fake hesaplar bulundurmakta. gönüldensevenler.com platformunda zaman kaybetmeden onlarca kişiyle sohbet etmenize gerek kalmadan sadece sistemin size sunduğu uygun diğer bir ifade ile karakter olarak size yakın olan eş adayları ile selamlaşıp sohbet edebilirsiniz. Yüzlerce bekar doğru ilişki ve doğru eş adayı bulma konusunda islami evlilik sitesi gönüldensevenler.com'u tercih etmekte.

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