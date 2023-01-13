Gram altın tüm zamanların en yükseğini gördü
İç piyasada gram altın 1150 liraya çıkarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Çeyrek altın 1924, cumhuriyet altını 7 bin 915 liradan satılıyor.
ABD'de enflasyonun yavaşlaması ve doların güç kaybetmesiyle altın fiyatları güçlü seyrini koruyor.
Altının ons fiyatı dün ABD enflasyon verisinin ardından mayıs ayından beri ilk kez 1900 doların üzerine çıktı. Altının onsu bugün de 1900 doların hemen üzerinde hareket ediyor.
GRAM ALTINDA YENİ REKOR
İç piyasada gram altın 1150 liraya çıkarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Çeyrek altın 1924, cumhuriyet altını 7 bin 915 liradan satılıyor.
Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun düşüş trendine girmiş olabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceğine ilişkin beklentiler ağırlık kazanıyor.
ABD'de enflasyon yıllık bazda yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e gerilerken, aylık bazda yüzde 0,1'lik düşüş görüldü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız