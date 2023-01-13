Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Rami'yi sadece bir kütüphane değil pek çok faaliyetin de yapılabileceği bir kültür merkezi olarak planladık."

"(Rami Kütüphanesi) Kütüphanemiz haftanın her günü, günün 24 saati, gençlerimiz başta olmak üzere, kitapseverlere hizmet verecektir."

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını 100 yeni kütüphaneyle karşılama hedefimize adım adım yaklaşıyoruz."

"Takip eden değil, öncülük yapan, diğer alanlar gibi kültürde de kendisine sunulanları tüketen değil, üreten bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz."

"Kitap ithali yapacağız, dünyanın dört bir yanından ve Rami Kütüphanemizin bu uluslararası özelliğini de çok daha güçlü hale getirmiş olacağız."