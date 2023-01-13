Bakan Bilgin, Türkiye Kamu-Sen heyeti ile görüştü

Bakan Bilgin, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmede çalışma hayatı gündemine ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kahveci ve Geylan, Bakan Bilgin'e 1'inci dereceye gelmiş kamu personelinin ek gösterge rakamının 3 bin 600 olarak belirlenmesi gerektiğini ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusundaki son durum ile yardımcı hizmetler sınıfı personelinin sorunlarına çözüm için müjde beklediklerini iletti. Ayrıca Kahveci ve Geylan, memur ve emeklilerin alım gücünü artırmak için seyyanen ek zamma ihtiyaç duyulduğuna ilişkin talepleri de Bakan Bilgin'e bildirdi.