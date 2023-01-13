Ek gösterge düzenlemesiyle maaşlarda artış olacak

Ek gösterge düzenlemesinde gözler 15 Ocak'a çevrildi. Düzenleme 5,3 milyon memur ve emeklisini kapsıyor.

Memur ve emeklileri hem 3600 ek göstergenin getirdiği artıştan hem de yüzde 30'luk maaş artışından yararlanacak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Hizmet süresine göre değişmekle birlikte bu kişilerin maaşları yüzde 21,9 ile yüzde 24,7 arasında artış olacak. Bu yüzde 30 artışın dışında bu sağlandıktan sonra bir de yüzde 30 artış alacaklar" şeklinde konuştu.

Emekli maaşlarında yaklaşık 2 bin 272 lira artış

30 yıl çalışarak emekli olan bir kamu görevlisinin ek göstergesi, 2200'den 3600'e yükseldiğinde aylığında ek gösterge artışı olacak.

Zengin, "2200'den 3600 ek göstergeye geçtiği takdirde son yüzde 30 zamla birlikte maaşları 2561 lira normalde artmış olacak. Yine 3000'den 3600'e geçenler açısından da sadece ek gösterge nedeniyle maaşlarındaki artış yaklaşık 2 bin 272 Türk lirası olacak. Bir de zaten var olan maaşları yüzde 30 zamlanmış olacak" açıklamasını yaptı.

Ek gösterge düzenlemesiyle aktif çalışanların maaşlarının ise 260 lira artacağı hesaplanıyor.

Farkın bu ay içinde hesaplara yatırılması bekleniyor.