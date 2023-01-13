O isimler artık unutuldu

Trabzon Ortahisar İlçe Nufus Müdürlüğü'nde bu yıl itibariyle nüfus kütüklerinde Temel, Fadime, Dursun isimlerine pek rastlanılmazken, Trabzonlular özellikle dizilerde yer alan oyuncuların isimlerini çocuklarına koyuyor. Trabzon Ortahisar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gelen aileler kızlarına genelde Duha, Azel, Duru, Defne, Zümra; oğullarına ise Alp, Alpaslan, Göktuğ, Ata gibi isimleri koymak için geliyor. Temel, Fadime ve Dursun isimleri pek tercih edilmiyor.



Eskiden yeni doğanlara genelde Temel, Dursun isimleri takıldığını belirten Trabzon'un Ortahisar ilçesi sakinlerinden Fatma Ersoy, "Geçmişte yeni doğanlara çocuklara benim ismim gibi Fatma, Ayşe, Emine, erkeklere Dursun, Temel gibi isimler takılırdı. Şu anda erkek olsun kız çocuklarımız olsun farklı isimler takılıyor. Kızlara genellikle Asel, Duru, Ayberk, Defne, Zümra erkeklerde ise Alperen, Uzay, Ata, Dağlar gibi isimler takılıyor. Temel, Fadime isimlerinin yaşatılmasından yanayım" dedi.



Temel, Dursun, Fadime isimlerinin günümüzde de kullanılmasından yana olduğunu belirten Sami Şenocak ise "68 yaşındayım. Geçmişte erkeklere ağırlıklı olarak Temel, Dursun takılırdı. Bu isimlerin yanı sıra Mehmet, Mustafa takılırdı. Kızlara ise Ayşe, Hava, Emine, Fadime gibi isimler takılırdı. Şimdi ise genellikle dizilerdeki oyuncuların isimleri takılıyor. Kızlara genellikle Duha, Asel, Duru, Defne,Zümre erkeklere ise Alp, Alpaslan, Göktuğ gibi isimler kullanılıyor. Dolayısıyla eski isimlerin günümüzde de kullanılmasından yanayım" diye konuştu.



Öte yandan Trabzon'un Arsin İlçe Belediye Başkanlığı 2012 yılında yöreye özgü Temel ve Fadime gibi isimlerin unutulmaya yüz tutması üzerine aileler tarafından yeni doğan bebeklere verilmesi için bir kampanya başlatmış ve kampanya çerçevesinde yeni doğan bebeklere Temel, Dursun ve Fadime gibi isimlerden bir tanesi takan aileye altın hediye etmişti.