MİT yalanıyla cinsel istismarda okul müdürlerinin ifadesi ortaya çıktı

Lise müdürü Harun Avcu, geçen yıl kasım ayında son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal, iddiaya göre; G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatması ile ailesi şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamındaki yeni deliller ışığında G.A.'nın kendi okul müdürü Harun Avcu ile G.A. ve Mandal'ın odasında dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri de daha sonraki süreçte tutuklandı. İki okul müdürünün ifadeleri ortaya çıktı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

?Okul müdürlerinden 4 çocuk babası Harun Avcu, 29 Ağustos 2022 tarihinden itibaren okul müdürü olarak görev yaptığını daha öncesinde de beden eğitimi öğretmeni olduğunu ifade etti. Tutuklanan Ahmet Mandal'ın inşaat işi yaptığını belirten Avcu, ifadesinde şunları söyledi:

''Okulun eksikliklerini Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirmiştim. Milli Eğitim Müdürlüğü de 100 bin TL ödenek ayırmış. Ahmet Mandal, elinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okullara ayırdığı para miktarını gösterir listeyle okula geldi. Eylül ayının ilk haftasındaydı. Yanında A.A. ve R.G. vardı. Ahmet kendini istihbaratçı olarak hiç tanıtmadı. Yaklaşık 1 ay kadar okulda inşaat işi yaptı. Ahmet'e gündüzleri öğrencilerin rahatsız olmaması için gece çalışması gerektiğini söyledim, çoğunlukta okulda gece çalıştı'' dedi.

Avcu, ifadesinde ''Ahmet'in iş yaptığı bir dönemde aracım olmadığı için Ahmet'in aracıyla çarşıya indim. Çarşıda daha önce oğlunun öğretmenliğini yaptığımdan dolayı tanıdığım askerlik şube başkanıyla karşılaştık. Daha sonraki bir gün Ahmet ile Askerlik Şube Başkanlığı'na komutanın yanına gittik. Komutanı ziyarete ettik. Ahmet, komutan ile bu sırada tanıştı. Ahmet'i müteahhit olarak bildiğim için müteahhit olarak tanıştırdım. Kasım'ın ikinci haftası Ahmet ile komutan atıcılık üzerine bir organizasyon yaptılar. Bende derecesi olduğu için G.A.'nın evine Ahmet ile beraber gittik. G.A.'nın babasından izin aldık. Diğer öğrenci K.K.'yi ben aramadım. Ahmet, kendisi aramış, zaten komşularmış. E.Y. adlı öğrenciyi ise ben arayıp ailesinden izin aldım. Ben E.Y.'yi kendi aracımla götürdüm. Araçta eşimde vardı. G.A. ile K.K.'yı Ahmet getirdi. Hava karardığı için atıcılık yapılmadı. Yemek yedik. Yemekte komutan bey, milli ve manevi değerler üzerine konuştu. Akşam saat 22.00 gibi yemekten kalktık, herkes geldiği araba ile gitti.' 'dedi.

G.A. ile Ahmet Mandal'ın dini nikahlarını kıymadığını belirten Avcu, ''Ben dini nikah kıymadım. Ahmet ile G.A. arasında dini nikah olup, olmadığını da bilmiyorum. Ben mağdure G.A.'nın evine sadece yukarıda belirttiğim gibi yemek için izin almak amacıyla gitmiştim. Onun haricinde gitmedim.' 'diye konuştu.

Asuman Sahar Koleri ile daha önce bebar çalıştıklarını ve Ahmet Mandal ile kendisinin tanıştırdığını belirten Avcu, ''Asuman Sahar Koleri'nin okulunun yanında bulunan okulda inşaat işi olduğu için ben Ahmet'i, Asuman'ın okuluna götürdüm. Asuman'ın eşi Mustafa Koleri ile Ahmet bu sırada tanıştı. Ahmet ile Mustafa'nın iş yapmak için askeriyeye gidip, geldiklerini duydum. Benim onlarla herhangi bir iş yapmışlığım yok. Aramızda herhangi bir para alışverişi de olmamıştır.'' dedi.

G.A.'nın otobüste yan yana oturduğu bir arkadaşıyla ilgili fotoğraf konusunda kendisini uyardığını belirten Avcu, ''Ben o tarihte müdür değildim. Disiplin kurulu birinci başkanıydım. G.A.'nın da öğretmeniydim. Mağdureyi, yanlış yapmaması için uyarmıştım.'' dedi.

Avcu, ifadesinin devamında ''Ekim ayının sonlarında Ahmet Mandal'ın aracıyla K.K.'nin evine gittiğimiz doğrudur. K.K.'nin annesine yemeğe gideceğimizi söyleyip izin aldık. ''dedi.

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞLIKLI SİGORTA BİLİDİRİM MESAJINI ATMIŞ

?1 çocuk annesi Asuman Sahra Koleri de ifadesinde G.A.'nın babası G.A.'ya Milli İstihbarat Teşkilatı başlıklı sigorta bildirimine ilişkin mesajı kendisinin gönderdiğini itiraf etti.

Koleri, ''Ahmet Mandal bu mesajı bana gönderdi. Ben internet uzantısı içerisinde ne olduğuna bakmadım. Ahmet Mandal'ın bana göndermesi üzerine bende bu uzantı içeriğini G.A.'nın babası G.A.'ya gönderdim. 'Vatana millete hayırlı evlat olur inşallah sayın hocam' şeklinde mesajı baba G.A.'ya öylesine, belki de kızının işe başlamış olabileceğini düşünüyorum. 'Hepimiz için hayırlısı olsun' şeklinde mesajı da ben öylesine yazmıştım. Bu mesaj içeriğine söyleyecek bir şey bulamıyorum. ''dedi.

Ahmet Mandal ile G.A.'nın iki gece kendi okulunda kaldığı yönündeki iddia üzerine de Koleri, ''İddiayı kabul etmiyorum. Okulun idaresi bana aittir. Eşim karışmaz. Ayrıca okulun yedek anahtarları da vardır. Söz konusu tarihlerde okulumuz ara tatil nedeniyle kapalıydı. Söz konusu tarihlerde Ahmet Mandal, A.A., Harun Avcu, öğrenci G.A. ve eşim M.K ile okulda bir araya geldiğimiz ve sohbet ettiğimiz oldu. Saat 21.00-22.00'e kadar birlikte oturup sohbet etmişliğimiz oldu. Kesinlikle Ahmet Mandal ve G.A. 'ya okulun anahtarını vermiş değilim. Benim iznim olmadan da okulda kimse kalamaz. ''diye konuştu.

Koreli, kamera kayıtları gösterildiğinde ise ''19.11.2022 tarihinde cumartesi günü saat 11.30 gibi okula sınavdan çıkıp gelmiştim. Ahmet Mandal ve G.A. okulun içerisindeydi. Anahtarı nereden ve ne şekilde aldılar bilmiyorum. Bende kendilerine kızdım. Ahmet sıkıntılı bir tip olduğu için şikayet edemedim'' dedi.