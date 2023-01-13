Antalya merkezli 5 ilde eş zamanlı bahis operasyonu: 89 gözaltı

Antalya merkezli Gaziantep, Iğdır, Eskişehir ve Isparta illerinde faaliyet gösteren ofislerde yasadışı yollarla bahis oynatan ve bu sitelerin para transferlerini gerçekleştirerek yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik olarak yapılan 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, Y.Ş. liderliğindeki yasadışı bahis suç örgütüne dahil 89 şüpheli yakalandı. Operasyonda ruhsatsız 1 tüfek, 3 tüfek ve 623 bin lira ele geçirilip çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri kazancı aklamada kullandıkları değerlendirilen 6 lüks araca ve yine şüphelilere ait diğer tüm malvarlıklarına el konuldu. İşlemleri tamamlanan 41 şüpheli bugün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.