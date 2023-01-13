5 böbrekli adam
Böbrek yetmezliği sebebiyle iki kez nakil yapılan ve ikisi sağlıklı 5 böbrekle yaşamını sürdüren adam, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle iki böbreğinin alınmasının ardından yeniden sağlığına kavuştu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2023 21:57, Son Güncelleme : 13 Ocak 2023 21:58
Balıkesir'de oturan ve çocuk yaşta kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan 36 yaşındaki Cafer Gürbüz, 2002 yılında Ege Üniversitesi Hastanesinde nakil operasyonu geçirdikten sonra 3 böbrekle yaşamına devam etti.
Bu böbreğinin de işlevini yitirmesinin ardından 2019'da 2 yaşındaki bir bebeğin böbrekleriyle Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yeniden nakil olan Gürbüz, ikisi sağlıklı 5 böbrekle hayatını sürdürdü.
İdrar yolu enfeksiyonu nedeniyle tekrar üniversite hastanesinde tedaviye alınan hastanın, yeni böbreklerinin zarar görmemesi için doğuştan itibaren kendisinde olan iki böbreği alındı.
3 böbrekle yaşamını sürdüren Gürbüz, yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız