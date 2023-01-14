458 bin 615 sözleşmeliye kadro müjdesi

AK Parti'nin hazırladığı ve 458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Buna göre 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçirilecek.

Gelecek hafta teklifi yasalaştırmayı planladıklarını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, teklifle memur kadrosuna geçen personel bir yıl süreyle aynı kadroda, çalıştıktan sonra tayin hakkı da kazanmış olacak. Bu kapsamda 458 bin 615 sözleşmeli personel görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi, tayin imkanı kazanacak. Kadroya geçişler talebe bağlı olacak. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personellerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

BAŞVURU SÜRESİ BİR AY OLACAK

Kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması için bu kapsamda kadroya geçecek mahalli idareler personelinin sadece mahalli idareler arasındaki nakli yapılmasına olanak sağlandı. Diğer sözleşmeli personel ise sözleşmeli statüdeki süreleri dahil 4 yıllık hizmetini doldurduktan sonra nakil hakkına kavuşacak.

Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı'nda 657 sayılı kanuna 86'ıncı maddesine göre istihdam edilenler ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin olarak görev yapan personelin düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ay içinde yazılı başvurmaları halinde ataması yapılacak. Bu şekilde ataması yapılan kişi 4 yıl boyunca başka bir kamu kurum ve kuruluşunda görev alamayacak.

EYT 10 GÜNDE GEÇER

Mustafa Elitaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yapılacak yasal düzenleme ile ilgili de konuştu. Elitaş, "EYT taslak metni henüz Meclis'e gelmedi. EYT ile ilgili çalışmayı bitireceğiz ama bizden bir tarih istemeyin. Çünkü muhalefet, 20 milletvekiliyle Meclis'i tıkayabiliyor. Bu engellemeleri de dikkate alırsak bir süre vermemiz mümkün değil. Bakanlıktan metin geldikten sonra 10 günlük bir çalışma süresi olacak" dedi.

Uğur Duyan