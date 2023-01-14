Sıra vana ve sayaçta: Karadeniz'de son halka

Karadeniz gazında hedefe her gün biraz daha yaklaşılıyor. Dünyada yankı uyandıran ve rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp, ekonomik değeri ise 1 trilyon doları aşan Karadeniz gazının evlere ulaşması için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Karada ve denizde yaklaşık 10 bin kişinin mesai harcadığı dev projede artık son viraja girildi. Denizin 2 bin 200 metre altından gelecek gazı ulusal şebekeye aktaracak BOTAŞ tesisleri tamamlandı. Denizden çıkarılan gazı taşıyacak hatla, karada şebekeye bağlayacak hatta son vana eklenmek üzere. Türkiye Petrolleri'nin denizdeki çalışmaları devam ederken, BOTAŞ kara ayağını tamamladı. Yüzde 85'i tamamlanan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne borularla Karadeniz'in 170 kilometre açığından aktarılan doğal gaz, Filyos'ta işlendikten sonra BOTAŞ'a teslim edilecek.

KARADENİZ GAZI GÜN SAYIYOR

Doğal gazı yaklaşık 170 kilometre açıktan karaya taşıyacak boru serimi tamamlanırken denizin 2 bin 200 metre altındaki enerji üssü kurma çalışmaları da son hızıyla ilerliyor. Peçenek ve Çepni'nin ardından deniz tabanına indirilecek üçüncü hazne ile kuyulardan gelen doğal gaz toplanıp 170 kilometrelik deniz altındaki boru ile karaya çıkarılacak. Burada işlenen gaz, ardından 36 kilometrelik BOTAŞ hattına aktarılacak. Çalışmalarda sıra TPAO ve BOTAŞ boru hatları arasına kurulacak olan RMS'e (Gaz Basıncı Düzenleme ve Ölçüm İstasyonu) geldi. Bu tesis, doğal gaz işleme istasyonlarından veya depolama istasyonlarından orta basınçta gelen doğal gazı ihtiyaç duyulan basınca düşürme, ısıtma ve faturalama ölçümünü yapacak. Ardından doğal gaz kontrollü bir şekilde dağıtılacak. İstasyonda istenen basınca ayarlanan gaz, ardından şebekeye sunulacak.

GÖZLER İKİNCİ ETAPTA

Karadeniz gazı projesinde ilk etabın ardından gözler pik üretimin yapılacağı ikinci etap çalışmalarına çevrildi. BOTAŞ ikinci etap çalışmalarına başlamak için gün sayıyor. İkinci etapta 180 kilometrelik boru hattını inşa edecek BOTAŞ ekipleri bütün projeyi 2024'te bitirmeyi hedefliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen hafta Filyos'taki son çalışmaları yerinde inceledi. Dönmez, doğal gazın test edileceği ve ulusal sisteme aktarılacağı BOTAŞ gaz ölçüm istasyonunun hazır olduğunu duyurmuştu. Bu istasyon, çıkarılan doğal gazın ulusal sisteme aktarılmadan önce sıvı ve katı maddelerden temizlenmesini sağlayacak. Burada gazın kalitesi de ölçülecek. BOTAŞ, söz konusu istasyonu 30 Kasım itibarıyla gaz alımına hazır hale getirdi.