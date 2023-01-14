Babasının 4 gün önce aldığı arabayı Kızılırmak'a düşürdü

Sivas'ta akıl almaz bir kaza yaşandı. Bir genç babasının 4 gün önce aldığı araçla gezintiye çıkmak istedi ama sonu fena bitti. Olay, Sivas şehir merkezi Gültepe Mahallesi Karşıyaka Köprüsü yakınlarında yaşandı.

BABASI 4 GÜN ÖNCE ALMIŞTI

E.A. (25) isimli genç, kuzenlerini arayıp babasına ait otomobilin Kızılırmak'a düştüğünü belirterek yardım istedi. Kuzenleri olay yerine geldiklerinde henüz 4 gün önce alınan otomobilin ırmağın ortasında olduğunu, E.A.'nın ise olay yerini terk ettiğini gördü. Kurtarma ekiplerinden yardım istenmesiyle aracın ırmaktan çıkartılması için çalışma başlatıldı.

KORKUP KAYIPLARA KARIŞTI

Olayın ardından talihsiz gencin korkup ortadan kaybolduğu fark edildi. Aracın ne şekilde ırmağa düştüğünü ise anlayan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.