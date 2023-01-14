Bakan Özer: İhtiyaç olan alanlara atama yapacağız
Öğretmenlerin merakla beklediği atamalar için Bakan Özer "Bu yıl da öğretmen atamasını yapacağız mutlaka. Atamalar, branş bazında kontenjan dağılımı ihtiyaç duyulan alanlara göre yapılır. Herkes müsterih olsun, çalışmalarımız tamamlandığında paylaşacağız" dedi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Ocak 2023 07:47, Son Güncelleme : 14 Ocak 2023 07:50
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yeni öğretmen atamasında ihtiyaçlarımızı belirleyip hangi alanlarda ne kadar ihtiyacımız varsa oraya ağırlık vererek bir dağılımı ortaya koyacağız" dedi. Bakan Özer, kamuoyunda merak edilen öğretmen atamaları başta olmak üzere birçok konuda gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Açık lise tartışmaları için ise Özer "Dar bir kesim açık öğretim üzerinden spekülasyon yapıyor" çıkışında bulundu.
Bakan Özer, açıklamasının devamında "Bu yıl da öğretmen atamasını yapacağız mutlaka. Atamalar, branş bazında kontenjan dağılımı ihtiyaç duyulan alanlara göre yapılır. Herkes müsterih olsun, çalışmalarımız tamamlandığında paylaşacağız" dedi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız