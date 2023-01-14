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Su maymununun beslenme anı kameraya yansıdı

Iğdır'da su maymununun beslenme ve temizlenme anları görüntülendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2023 10:21, Son Güncelleme : 14 Ocak 2023 10:22
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Su maymununun beslenme anı kameraya yansıdı

Kürk üretimi için Güney Amerika'dan çevre ülkelere getirildikten sonra buradaki çiftliklerden kaçan su maymunları (Myocastor coypus), Ağrı Dağı eteklerinde yaşıyor.

Bazen sulak alanlarda yüzerken bazen de beslenirken görülebilen su maymunları, ana vatanları Güney Amerika'nın ılıman iklimini aratmayan Iğdır'daki sulak alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Halk arasında "esrarengiz fare" olarak da adlandırılan su maymunları, bölgenin en ilgi çeken yaban hayvanları arasında yer alıyor.

Milli parkta çalışma yapan AA ekibi, bir su maymununun beslenme ve temizlenme anlarını kayıt altına aldı.

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