Emin Şen'den açıklama geldi

Emin Şen'in açıklaması:

Üç gün önce, açıklayacaklarımla ilgili hayati tehlikem var diyerek tüm Türkiye'yi açıklamasına kilitlemeye çalışan tam tabiriyle "trollük " yapan Özgür Özel topluma karşı rezil olunca başka bir yalana sarıldı.

Bütün açıklamasını bir sosyal medya danışmanına ve tamamen yalanlara dayandıran bu zat şimdi de 10 yıl önce, yine Haydarpaşa yangınında hükümete yönelik Oray Eğin'in iftirasına sosyal medyada ironi ile verilen ve Eğin'in tweetini silmek zorunda kaldığı cevabı alıp Anıtkabir manipülasyonu yapmak alçaklıktır, büyük balon elimizde patladı "troll gazetelerimizle "buradan yürüyelim çirkefliğidir.

10 yıl önce fetöcü Emre Uslu'nun attığı tweetle "cemaate" hakaret ettiğimiz ve fetönün sosyal medyada yaptığı operasyonlara bu milletin evladı olarak sessiz kalmadığımız için iş adresimiz hedef gösterilen, yine bizi Selam Tevhid davasında sanık yapan fetönün yaptıklarını manşete taşımak o günlerde hükümetin gitmesi için fetöyü destekleyen Sözcü gazetesine yakışır.

Bu manşetlerin, asıl görevini yapmaktan aciz suyun başında olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hazırlandığı da ayrı bir tartışma konusudur.

Trolcülüğün nasıl olduğu, boş çıkan bir iftiranın dün ve bugün pkksever medya dahil tüm candaş medyaya taşınması ispatıdır.

Anıtkabir bizimdir. Anıtkabir'i yapan Menderes'tir. Karşı çıkan ise rezilliklerini bu iftiraya sığdıran zihniyet sahipleridir.

Sözcü gazetecisi ve iftira sahipleri ile ilgili avukatım gerekli suç duyurusunda bulunacaktır.

Emin Şen