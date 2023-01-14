Borsayı öngörmüştü, altın hakkında söyledikleri vatandaşı harekete geçirdi

Uzman isim İslam Memiş, borsadaki yaşanan hareketlilik hakkında yorumlarda bulunurken gram altın ve gümüş fiyatlarının geleceği hakkında konuşarak değerlendirmelerini paylaştı. Memiş'in borsanın geleceğine dair öngörüsü dikkat çekerken gram altın hakkında söyledikleri ise vatandaşları harekete geçirdi.

BORSADA Kİ DÜŞÜŞ NE KADAR DEVAM EDER?

İslam Memiş, bu hafta yaşanan borsa üzerindeki hareketliliği kontrol ederken altın ve gümüş fiyatlarınında ki düşüşün devam edip etmeyeceğine yönelik değerlendirmelerini açıkladı. Borsa İstanbul yüzde 5 oranında haftayı tamamlarken önceki verisi ise 7.2 değer kaybetmesine neden oldu. Sert düşüşler yaşanırken borsa yatırımcıları yüzde 70 'i yerli yüzde 30'u yabancı yatırımdan oluşuyor. Memiş önceki açıklamalarında bu sert düşüşlerin aslında bizim için sürpriz olmadığını sık sık ifade ettim. Borsa İstanbul 100 endeksi 4900, 4700 ve 4400 seviyelerine gelmeden giriş yapılmaması yönünde uyarıları yer almıştı.

Siyasi açıdan bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında seçimin erkene çekme olasılığından bahsederken fiyatlardaki durum ise tamamen bununla alakalı olduğu yorumları yapılmaya başlandı. Bununla beraber altılı masa da cumhurbaşkanı beklentisi devam ederken net isim henüz belirlenmemesiyle HDP'nin hesabına bloke konuldu ve Rusya Ukrayna arasındaki savaş son bularak ateşkes imzalandı. Memiş kişiler yorumlarına devam ederken yabancı yatırımcıların kenarda beklemesiyle borsa 6100 puana yükseleceği belirtildi .

DOLAR DA SON DURUM

Dolar TL kuru 18.75 seviyesinde ekranlarda yerini alırken serbest piyasalarda ise bu durum 18.89-93 lira aralığında bulunuyor. Dolar üzerindeki yükseliş devam ederken hareketliliğin kısa sürede düşüşe geçmesi de beklentiler arasında. Bakan Nureddin Nebati, dövizin sert düşüşüne ne de sert yükselişine izin verilmeyeceğinin altını çizdi.