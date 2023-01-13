Gülerken Karnınızı Ağrıtacak Komedi Filmleri

Film izlemek başlı başına bir kültürdür. Bu film kültüründe herkesin kendi tarzına uygun seçenekleri vardır. Gerek aktör ve aktris seçenekleri gerekse film türü olarak seçimlerini yaparlar. Günlük yaşamın telaşı ve stresinden bir nebze kurtulmak isteyenlerin ilk tercihi komedi filmleri olmaktadır. Çünkü, zaten kötü bir geçirilmiştir ve kafaların biraz dağılmasını isterler. Bu durumda eve gelindiği gibi film seçmekle başlayan keyif, izlenmeye başladığı andan itibaren katlanıp artmaktadır. Bunun için seçeceğiniz en iyi komedi filmleri rahatlayıp, keyifli dakikalar geçirmeniz için oldukça yeterli olacaktır.

Listede birbirinden değerli ve komik filmler bulunuyor. Bu filmleri izlemeden önce bol bol çene egzersizi yapmanızı şiddetle öneriyoruz. Aksi takdirde çene kaslarınızın ağrısı sebebiyle gece uyumakta zorlanabilirsiniz. Herkesin tarzına göre tercih yapabileceği liste, geçmiş dönemin günümüze kadar olan bölümünde ki filmlerini kapsamaktadır.

1-Hangover (Felekten Bir Gece) 2009: Listenin komedi filmleri kategorisinde olmazsa olmaz dediğimiz bir film. Gülerken yüz kaslarınızın iyice esnediğini, sık sık gülmekten dolayı diyaframınızın artık patlayacak seviyeye gelmesine neden olan muhteşem bir komedi filmi. Başrollerini Bradley Cooper, Ed Helms, ve Zach Galifianakis'in paylaştığı, yönetmenliğini Todd Phillips'in üstlendiği film; Las Vegas'a bekarlığa veda için giden yakın arkadaşların, bir sabah uyandığında, yaptıkları ile ilgili hiçbir şey hatırlamadıklarını konu almaktadır. Üstelik banyoda ortaya çıkan kaplan da cabası.

2-Salak ile Avanak 1994: Başrollerinde Jim Carrey ve Jeff Daniels'in oynadığı, yönetmenliğini Peter Farrelly ile Boby Farrelly'in yaptığı film, kendi kategorisinde gişe alt üst etmeyi çıktığı 1994 senesinde başarmıştır. 1995 yılında MTV Film ödüllerinde başarı ödülü almıştır. Filmin konusu ise; Hayatları boyunca hiçbir alanda yetenek ve başarısı bulunmayan iki beceriksiz arkadaşın, komik hikayesini anlatmaktadır. Gülme krizleri için tercih edebilecek bir film önerisi olabilir. Sadece, sesli gülerken komşularınıza kadar gidecek kahkahalarınıza dikkat edin.

Trajikomik Film Tercihi de Yapabilirsiniz

Bazı filmler dakikalarca kahkaha atmanızı sağlarken, aynı anda da hüzünlenmesine sebep oluyorsa bu bir trajikomik filmin özelliğidir. Bizim halk tabirimiz ile gülerken düşündüren filmlerde fazlasıyla keyif alabilmeyi sağlamaktadır. Trajikomik, komedi filmleri yabancı kategorisinde tek atışta izleyeceğiniz bir film tercihinizde olabilir.

Life İs Beautiful (Hayat Güzeldir): Bu kategoride ki en iyi filmde denebilir. Başrollerini Roberto Benigni ve çocuk oyuncu, Giorgio Cantarini'nin yaptığı film II. Dünya savaşında ki bir babanın oğlunu savaş gibi kötü bir gerçekten, uzak tutmak için yaptığı trajikomik hikayesini anlatmaktadır. Etkileyici oyunculuk ve ambiyans ile 3 dalda Oscar ödülü alan film, unutulmazlar arasına girmeyi başarmıştır. Biraz hüzünlenip, sonrasında gülmek isterseniz Life is beautiful tercihiniz olabilir.

Film Tarzınızı Belirleyin

Bu ve bunun gibi daha birçok film önerisi ve hakkında bilgi alabilmek için, Haberso sitesi sizlere en kaliteli filmleri tercih etmeniz için yardımcı olacaktır. Aileniz ve arkadaşlarınız ile sinema keyfi yapmak için tercih sizin. İyi seyirler.

Kaynak : https://www.keyifli.net/en-iyi-10-ucretsiz-film-indirme-sitesi/



