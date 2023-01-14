Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali 2022'de yaklaşık 15 milyon yolcu ağırladı

- Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşları ağırlayan Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminal İşletmesine (AŞTİ), geçen yıl 14 milyon 719 bin 500 yolcu ayak bastı.

AA muhabirinin, Ankara Büyükşehir Belediyesinden aldığı bilgiye göre, AŞTİ, 2022'de 121 peronda 210 otobüs firmasıyla 14 milyon 719 bin 500 yolcuya hizmet verdi.

Ağustosta 1 milyon 408 bin 500 yolcu ile en çok yolcuyu ağırlayan AŞTİ'ye eylülde 1 milyon 359 bin yolcu uğradı. En az yolcunun geldiği ay ise 1 milyon 91 bin 700 ile mart ayı oldu.

- En çok sefer temmuzda

Geçen yıl 490 bin 650 otobüsün giriş yaptığı AŞTİ'de, yolcular için 472 bin 271 sefer düzenlendi. En çok sefer 445 bin 189 ile temmuz ayında, en az ise 34 bin 193 ile nisan ayında gerçekleşti.

Yolculara ve onları karşılamaya gelenlere, seyahat temalı kütüphane, modern büfeler, çocuk oyun alanları, öğrencilere yönelik ders çalışma alanlarıyla hizmet sunan AŞTİ'de, toplantı, sergi ve gösteri salonları da bulunuyor.