Bahçeli'den 'ortak miting' sorusuna yanıt

Milliyetçi Hareket Partisi'nin "seçim çalışmaları" gündemiyle düzenlenen Kızılcahamam kampı başladı. Kampın gündeminde ise seçim hazırlıkları, seçim beyannamesi ve Meclis çalışmaları yer alıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisinin de başkanlık ettiği kampta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Seçim döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak miting yapılacak mı?" sorusuna ise Bahçeli, "6'lı ganyanla bizi karıştırıyorsunuz" diye konuştu.

Öte yandan 6'lı masayı eleştiren Bahçeli, "On toplantı yaptılar bir şey elde edemediler. 6 çarpı sıfıt eşittir sıfır. Sıfır yutan eleman" değerlendirmesinde bulundu.

SEÇİM İÇİN "HAZIRIZ" MESAJI

Bahçeli, seçim için "Biz hazırız" mesajı verirken "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nasıl bir değerlendirme yapar onu beklemek lazım" dedi. "Bizim programımızla bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulamaları örtüşüyor" ifadelerini kullanan MHP lideri, "Beste ile güfte örtüşmüştür" diye konuştu.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA TEKLİFİ

Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi önümüzdeki hafta Meclis komisyonuna gelecek.

Bahçeli de konuya ilişkin "400'ün üzerinde oy ile çıkarsa sağlıklı olur" ifadelerini kullanırken aksi halde referanduma gidilebileceğini söyledi. Ayrıca Bahçeli, yola devam ettiklerini vurgularken muhalefeti de dikkate almadıklarını belirtti.

"CUMHUR İTTİKAFI GENİŞLEYECEK Mİ?"

Seçime kısa bir süre kalırken Bahçeli, "Cumhur İttifakı genişleyecek mi?" sorusuna da yanıt verdi. Bahçeli, "İttifaklar genişleyebildikleri kadar genişlerler" dedi.

AKŞENER'İN RAHATSIZLIĞI

Öte yandan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in geçen günlerde kalp ritmindeki bozukluk nedeniyle hastaneye kaldırılması hakkında da konuşan Bahçeli, durumu basından öğrendiğini dile getirdi.