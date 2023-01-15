Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadro Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı
Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ocak 2023 07:10, Son Güncelleme : 15 Ocak 2023 07:35
Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız