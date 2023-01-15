Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapıldı
Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ocak 2023 07:16, Son Güncelleme : 15 Ocak 2023 07:39
Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız