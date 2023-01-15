Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilik'ten yapılan açıklamada; "An itibariyle ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2023 07:35, Son Güncelleme : 15 Ocak 2023 08:00
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.36'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 17,9 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada ise deprem sonrası ekiplerin bölgeye ulaştığı aktarıldı.
Bölgedeki çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"An itibariyle ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız