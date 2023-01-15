Türkiye'nin gücü Interpol'e yansıdı

Türkiye ile İnterpol arasındaki ilişkiler Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanı Selçuk Sevgel'in Interpol'ün İcra Komitesi üyeliğine seçilmesiyle birlikte yeni bir boyut kazandı. Interpol-Europol Daire Başkanı Selçuk Sevgel, SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu.

133 SUÇLU 37 ÜLKEDEN GETİRİLDİ

Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nın görevli personeller ince elenip sık dokunarak seçiliyor. Personellerin en önemli özelikleri ise; yabancı dil bilmeleri ve bilişim sistemlerinin kullanımına hakim olmaları, ayrıca uluslararası hukuk, uluslararası anlaşmalar ve uluslararası polisiye işbirliği konularında yeterli bilgiye sahip olmaları yer alıyor. Başkan Sevgel, "2022 yılı içerisinde kırmızı bülten ile uluslararası seviyede yakalanması için aradığımız toplam 133 suçluyu 37 farklı ülkeden Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili başkanlıkları ile koordineli şekilde çalışarak suçluların yerlerini tespit edilmesiyle birlikte ilgili ülkelerle gerekli temaslar kurularak suçluların yakalanmaları sağladı. Ardından yakalanan suçluların iade davaların sonuçlanmasıyla birlikte ülkemize getirerek adalete teslim edildi" dedi.

TÜRKİYE'DE YAKALANAN 75 SUÇLU İADE EDİLDİ

İnterpol'e üye ülkelerden de talepler geldiğini aktaran Sevgel, "Ülkemizde yakalanan 75 kişini iade işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi. Bunlar arasında Avusturalya'da faaliyet gösteren Comanchero suç örgütü yöneticilerinden Mark Douglas Buddle ile aynı örgütün yöneticilerinden olan Tony Haddad yakalanarak ülkelerine iade edildi. İtalya'da faaliyet gösteren Ndrangheta'nın yöneticisi Lucaiano Cmporesi Antalya'da yakalanarak cezaevine konuldu. Onunda iade işlemleri devam ediyor" şeklinde konuştu.

FATİH ÖZER İÇİN SON VİRAJ

Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırmaktan kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili bilgi veren Sevgel, şunları aktardı: "Uluslararası düzeyde kırmızı bülten ile aranması bulunan ve serbest gezen üst düzey suç örgütü lideri yöneticisi bulunmuyor. THODEX adlı kripto para borsasının sahibi Faruk Fatih Özer'i yakalanma sürecinde Arnavutluk hükümeti ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirildi. Bu temaslar sayesinde Özer'in iade süreci tamamlandı. Son teknik detaylar kaldı. Yakın zamanda da iadesi gerçekleşecek. Ülkemize getirerek mahkemelerde yargılanmasını sağlanacak."

FETÖ'CÜLERİN YERLERİ TESPİT EDİLİYOR

Fetullahçı silahlı terör örgütünün yurtdışı yapılamasına yönelik olarak çalışmalar da gerçekleştirildiğini aktaran Sevgel, "Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde çalışma gerçekleştiriyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, KOM ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları ile birlikte yurtdışı FETÖ yapılanmasında yer alan örgüt mensuplarının bulundukları ülkelerde adres tespiti yapıyoruz. Adalet Bakanlığı ile temasa geçerek örgüt mensuplarının tespit edilen adresleri paylaşıyoruz. Adalet Bakanlığı da Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla tespit edilen ülkelere diplomatik kanallar üzerinden iade dosyaları gönderiliyor" dedi.



EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığının 2022 yılında 37 ülkeden getirilen suçlular;

*Ankara'da Doç Dr. Necip Hablemitoğlu'na düzenlenen suikastın sanıklarından olan ve kırmıza bültenle aranan Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan getirildi.

*Dünyanın önemli uyuşturucu baronlarından olan ve "Uyuşturucu Ticareti Suç islemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçlarından kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Atilla Önder, İspanya'dan getirildi.

*"Tehdit, Suçu ve Suçluyu Övmek, Hakaret, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Basit Yaralama, Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir ileti ile Hakaret" suçlarından adli makamlarımıza ulusal seviyede aranan ve Sedat Peker suç örgütünün üyesi ve sosyal medya danışmanı olarak bilinen Ahmet Emre Olur, Arnavutluk'tan getirildi.

*Gazeteci Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen ve aranan Ahmet İskender, Kırgızistan getirildi.

*PKK/KCK terör örgütüne silah sağlamak suçunu işleyen ve terör örgütüne lojistik destek sağlayan Şevket Rabindüz ve Şehmuz Rabindüz Gürcistan'dan getirildi.

*Reyhanlı saldırısının azmettiricisi olan ve "Uyuşturucu Ticareti" suçundan aranan Mehmet Gezer, Amerika Birleşik Devletleri'nden getirildi.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı ayrıca ülkemizde yakaladığı 75 firariyi ülkelerine iade etti.

*Avustralya' da faaliyet gösteren "Comanchero" suç örgütünün yöneticilerinden olan Mark Douglas Buddle ile aynı suç örgütü yöneticilerinden olan Tony Haddad ülkemize girmek isterken sahte pasaportla yakalandı.

*İtalya'da faaliyet gösteren suç örgütü "Ndrangheta'nin" yöneticilerinden olan ve "Uluslararası Uyuşturucu Ticareti" suçundan İtalyan adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Luciano Camporesi, hakkındaki kırmızı bültene istinaden Antalya' da sahte kimlikle yakalandı ve akabinde adli makamlarca tutuklandı. İtalya' ya iadesine yönelik işlemleri devam ediyor.

İnterpol Daire Başkanlığınca yer tespitleri yapılan 73 firarin bulundukları ülkelerde yakalanması sağlandı.

*Sırbistan'da yakalatılan PKK/KCK terör örgütü üyesi Ecevit Piroğlu

*Arjantin'de yakalattırılan ve "Suç Örgütü Kurma, Kasten Öldürme ve Uyuşturucu Ticareti" gibi suçlardan aranan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve aynı örgütün elebaşlarından Lider Camgöz

*THODEX adli kripto para borsasının sahibi olup binlerce vatandaşımızı dolandırarak "Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç islemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından aranmakta iken yurtdışına firar eden sanal para vurguncusu Faruk Fatih Özer

*Hollanda'da yakalattırılan ve "Suç Örgütü Kurma ve Adam Öldürme" suçlarından aranan ve Şirinler suç örgütü lideri Mehmet Sabri Şirin ile Karadağ'da yakalatılan suç örgütü lideri Binali Camgöz'ün iade işlemleri devam ediyor

ÖMER ÇETİN