Bakan Nebati'nin 'fiyat sabitleme ve indirim' çağrısı fiyatlara yansımaya başladı

Nebati'nin çağrısı üzerine birçok zincir market, "fiyat sabitleme ve indirim" açıklamasında bulunmuştu. Zincir marketler, yaptıkları açıklamaların ardından indirimleri raflara yansıtmaya başladı.

Şok Marketler, ocak ayı boyunca 1.000 üründe fiyatların sabitlendiğini duyurmuştu. Migros, "Migros" markalı 419 üründe fiyatları sabitleyerek 3 binden fazla üründe indirime gideceğini açıklamıştı. A101 ise ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatını sabitleme kararı almıştı.

CarrefourSA, gıda ve gıda dışı 20 bin üründe yüzde 20 ila 40 arasında indirim yapacağını duyururken, Happy Center da ocak ayı boyunca birçok üründe fiyatları sabitleme ve indirime giden diğer zincir marketlerden oldu.

Happy Center İstanbul Kuzey Anadolu Bölge Müdürü Özcan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Happy Center olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un "fiyat sabitleme ve indirim" çağrılarına uyarak, halka bu konuda verebilecekleri tüm desteği sunacaklarını söyledi.

- "Vatandaşımızın sosyal medyada duyurduğumuz görsellerden sonra bizlere yoğun talepleri oldu"

Hazırlamış oldukları indirim çalışmasını 11 Ocak itibarıyla halkın hizmetine sunduklarını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"İndirim yapılacak ürünleri seçerken halkımız için en verimli olacak, en ihtiyaç duyulan ürünleri seçmeye özen gösterdik. Fiyatlarımızı indirip sabitleyerek çalışmamızı ocak ayının sonuna kadar devam ettireceğiz. Halkımızı bu indirimlerden yararlanmak üzere mağazalarımıza bekliyoruz. Bu indirim kampanyalarına diğer sektörlerin de katılmasının enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağına inanıyorum. Vatandaşımızın sosyal medyada duyurduğumuz görsellerden sonra bizlere yoğun talepleri oldu. Bu talepler sonrasında da tanıtım broşürlerimizi planladığımız tarihten öne çekerek indirimlere başladık. Halkımıza teveccühleri için teşekkür ediyoruz."

Happy Center müşterisi Okan Çiğli ise yapılan indirimlerden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "İndirimlerin daha fazla olmasını ve devletimizin bu işin üzerinde daha iyi durmasını bekliyoruz. Fiyatlar bölgeye göre uygun. Bu kampanyalarla alım gücünün daha iyi olacağını temenni ediyoruz." dedi.